法國第一輪立法大選在即 總統馬克龍陣營能否獲得絕對多數

法國立法大選

這個星期日法國將舉行第一輪立法大選，目前的執政黨面臨風險。法國總統馬克龍周四呼籲法國選民，給他一個“強大而明確”的執政多數，同時譴責激進左翼和極右翼“試圖在危機中增加危機”，“在我們國家的歷史性選擇上走回頭路”。

廣告 繼續瀏覽後續

馬克龍在法國西南方一座小村譴責“極端勢力質疑歐洲”，但是，“歐洲在疫情期間保護了我們，沒有歐洲我們就不會有疫苗”。馬克龍的講話明顯是在動員選民，在距離第一輪立法投票選舉還有兩天的時候，梅郎雄領導的激進左翼政黨聯盟有可能威脅馬克龍的前進黨及中間派盟友在法國國民議會獲取絕對多數。

在法國總統大選結束一個半月之際，法國選民應在6月12日至19日在6293位候選人中選出577名國會議員。現在最需要了解的重大挑戰是：馬克龍將在未來的國會擁有絕對多數還是相對多數，以及左翼聯盟在法國國民議會所佔份量究竟有多大？

根據最新一批針對第一輪選舉出爐的民調，支持梅郎雄領導的左翼聯盟的投票意向為28%，而馬克龍總統的政黨及其盟友的投票意向為27%，瑪琳娜.勒龐領導的政黨則遠遠落後。議員選舉不同於總統選舉，每個選區都有自己的特殊性，因此，目前出爐的多項民調顯示，馬克龍的中間聯盟可能躲過共治危險，仍能獲得多數，但有可能會是一個相對多數。

在這種情況下，民調預估，號稱與馬克龍共治的梅郎雄領導的由法國不屈服、社會黨、綠黨、法共組成的左翼聯盟將成為最大的反對黨，而總統選舉時進入第二輪決選的極右翼領導人瑪琳娜.勒龐因內部分裂，加之受限於選舉制度，在立法選舉時難以找到盟友，因此獲得的席位將遠遠不足以在國會構成威脅力量。

馬克龍要落實競選總統時有關退休改革的承諾就只能與理念相對接近的傳統右翼共和黨聯合，共和黨在總統競選時大敗，但所獲席位仍有可能構成“關鍵少數”。不過，這樣一來共和黨將面臨尷尬的選擇，如同意與馬克龍陣營聯盟，則失去本黨的獨立性，為今後埋下更大的危機。共和黨參議院黨團主席已表明，第一輪選舉結果出爐後，他的黨不會在周日晚上向本黨選民發出任何投票指示。

未來法國國民議會的黨派構成將決定法國政府未來政策的走向，目前投入立法選舉的法國閣員中，有14人不排除遭遇失敗的可能性。馬克龍之前已宣布，凡是立法選舉中敗選的部長，將失去部長職位。

如果沒有候選人在某一選區的得票率超過50%，將在兩位領先的候選人以及在第一輪超過12.5%登記選民的候選人之間組織第二輪投票。民調預估“三角競選 "，即三名候選人第二輪競選的數量應該非常有限。