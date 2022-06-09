法國2021就業率佳 增幅0.8% 新增167200個工作機會

法國私人公司領薪人員新增就業人數，2021，全年就業數據良好，去年第四季度，就業率增幅為 0.8%，也就是增加了167200個就業機會。另據經統局 INSEE 的數據，法國第一季度私人公司領薪人員新創工作的就業機會凈數據為 69,500個。

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根據法國經統局今天公布最終數據指出，法國今年第一季度私人公司領薪人員新增就業率放緩，只增長了 0.3%，即凈創造 69,500 個就業崗位；不過該局重新審視2020及2021 那些新創工作的就業機會，數據顯示大幅增加。

這一增幅與 5 月 6 日公布的閃電估計值幾乎沒有什麼變化。 然而，經統局INSEE 將 2021 年第四季度的就業增長率上修至 增幅為0.8%，而之前的估計的增幅為 0.6%。，

更廣泛地說，通過統計方法上的改變，經統局INSEE 在 2019 年底至 2021 年底之間大幅上調了就業機會，把那些在建教合作系統下有工作的學生人數包括在內，這是迄今為止它尚未有過的統計做法。

今年年初就業數據減緩，此前馬克龍的完全就業的說法被反對黨認為是一種模糊的野心。而且梅朗雄不承認實習生學徒所帶來就業率增額的數據。他堅持認為政府的就業率是虛假的，是由學徒和勤工儉學的學生數量“推高”的。雙方就此點堅持不下。

經統局在新聞稿中強調指出，“然而根據國際勞工局 (ILO) 的定義，建教合作學生的工作無疑是就業。”

該局宣布，2020 年，尤其是 2021 年，實習生學徒人數急劇增加，“此次修訂導致在 2019 年底至 2021 年底之間，新創就業機會增加了 240,000 個”。

總體而言，在 2022 年第一季度，領薪人員就業人數比去年同期水平高出 3.6%（即 增加了724,900 個工作崗位）。

經統局解釋說：“一年中近三分之一的就業增長歸因於勤工儉學合同產生的活力，尤其是在實習生學徒制方面。”