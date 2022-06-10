數百人在巴黎集會，向在烏東遇難的法國記者致敬

法國/媒體/烏克蘭戰爭

數百人在巴黎的共和國廣場上月底在烏克蘭東部遇難的記者致敬，2022年6月10日。

周五，在巴黎的共和國廣場上，數百人集會向5月底在烏克蘭東部遇難的記者致敬。

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周五，在記者無疆界組織的號召下，數百人在巴黎的共和國廣場上參加了紀念法國記者弗雷德里克·勒克萊爾-伊姆霍夫(Frédéric Leclerc-Imhoff)的集會。

弗雷德里克5月底在烏克蘭東部在俄羅斯的轟炸中被彈片擊中身亡。周五在向他表示敬意的集會上，他的母親說，“普京先生，這就是您殺死的那個很棒的人。”

法新社指出，這名在烏克蘭遇難的法國記者的家人、他工作的BFMTV電視頻道的同事，與他合作跟他一起在烏克蘭進行報道的記者Maxime Brandstaetter、他的搭檔Sam Cottet以及BFMTV首席執行官馬克-奧利維爾·福吉爾（Marc-Olivier Fogiel）和記者無疆界組織的秘書長克里斯托弗·德洛伊爾（Christophe Deloire）都參加了紀念集會。

弗雷德里克的母親Sylviane Imhoff回憶自己的兒子說，弗雷德里克生前是一個“溫和而快樂的人，所以，（她請大家）不要難過”。

他的母親強調說，“讓最卑微、最不顯眼的人發聲”是弗雷德里克的“價值觀”的一部分，弗雷德里克的母親特別講述了弗雷德里克以前對大酒店裡的女服務員的報道。

BFMTV的首席執行官馬克-奧利維爾·福吉爾則強調，整個“編輯部都很難過。我們為一位投身的記者的去世而哭泣”，他還說，弗雷德里克非常專業，絕不是“頭腦發熱”型的人，“他想告訴全世界，我們將繼續報道這場衝突”。

5月30日在烏克蘭東部被彈片擊中而死亡的法國記者，其遺體在周三至周四的夜間運回法國。