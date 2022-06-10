視頻 五月總統大選後 六月立法選舉再次的挑戰

法國/立法選舉

法國選民再次需要在6月12日和19日從法國6293位候選人中選出577名國會議員

法國馬克龍總統在5月總統大選中險勝再次當選連任總統後，6月12日周日法國舉行第一輪立法大選投票，目前執政黨受到多方挑戰，立法選舉結果充滿變數。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統大選結束一個半月之際，法國選民再次需要在6月12日和19日從法國6293位候選人中選出577名國會議員。

馬克龍領導的中右翼黨派受到支持梅郎雄領導的極左翼聯盟的挑戰。最新民調顯示，梅郎雄領導的由法國不屈服、社會黨、綠黨、法共組成的左翼聯盟將成為本次立法選舉的最大的反對黨。

馬克龍總統本周四呼籲選民給他“強大和明確”的支持，以便獲得國會議員的多數席位，他同時譴責極左翼和極右翼“企圖在危難時刻增加危機”。