法國海岸線 多了3000公里 拜賜於新測量科技

法國海岸線根據專家剛剛重新繪測計算結果，法國大都會所在的領土，其陸地和海岸線延長了3000公里的海岸線。

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是的，拜賜於最新測量科技，法國海岸線長比前多了3000公里。這是專家剛剛重新計算出來的結果。

法國海岸有多長？ 如果我們相信數學家曼德拉伯洛 Benoît Mandelbrot的話，這個海岸它是無限的，就像雲的輪廓、人類腸子的絨毛或蕨葉的周長。 因為這些結構是分段的造型，所以無論規模如何，它們都會重複形狀。

紛亂的海灣、一些小溪流、以及以同樣的方式重新繪製的混亂小點，如果我們接近它們，或者如果我們遠離它們，如果我們放大或縮小。 因此，最小測量單位越小，測量的長度就越大。

法國國家地理和森林信息研究所（IGN ）和法國海軍的水文和海洋服務處 （ Shom ）以精確度約為 5 米剛剛重新計算了法國海陸界限的長度。

這項測量是的定義是在正常氣象條件，無風、無低氣壓的大潮的漲潮係數為120時的海平面高度來測量而出的。

這項測量結果，是由於地形和測深激光測量的發展以及地理數據分析上進展，取得了這一進展。法國海岸因此延長了3000公里。

這條通往海灣、河口和瀉湖底部的嚴格路線在法國大都會領土上的海岸計算因此多得了 3,083 公里，從以往的14,576 公里增加到 17,659 公里。 現在，海峽-大西洋沿岸延伸超過 11,000 公里，地中海沿岸延伸超過 6,000 公里。

菲尼斯泰爾省(Finistère) 的海岸線非常凹凸不平，仍然是法國海岸線最長的省份，增加了 319 公里。 同時，也統計了大約33,000個島嶼或大於10平方米的小島。

這種分辨率更高的勘測技術重新繪製了海邊的行政輪廓，因為它可以作為國家發布法令、實現海上公共領域或制定航行規則的參考，在安全標準、人員資格和社會制度方面產生影響……陸海界限也可用於畫定海洋保護區。