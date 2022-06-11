法國準備幫助烏克蘭從敖德薩運出穀物

烏克蘭危機/法國

法國準備幫助烏克蘭從敖德薩港口把穀物運出，緩解因俄羅斯對烏克蘭封鎖正在引發世界糧食危機，與此同時烏克蘭南部和東部戰鬥激烈。

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法國總統府顧問於6月10日透露，法國已經準備就緒，參加幫助從烏克蘭的敖德薩港口運出穀物，該行動可以讓船隻安全地進入布有水雷的敖德薩港，把烏克蘭穀物運到需要的國家。

這是在法國總統馬克龍與擔任非洲聯盟主席的塞內加爾總統麥基薩勒會晤後做出上述承諾。

塞內加爾總統麥基薩勒表示已經獲得俄羅斯總統普京的保證，俄羅斯軍人不會藉此機會攻擊烏克蘭。

烏克蘭南部地區指揮部周五晚間表示，在黑海的所有航行受阻，俄羅斯海軍用導彈控制了幾乎所有的黑海水域，因俄軍無法在陸地上推進，就用直升飛機轟炸烏克蘭陣地的前線。

目前烏克蘭南部和東部戰鬥激烈。

自從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭的糧食出口陷於癱瘓，導致全球穀物價格飆升，糧食危機特別威脅非洲和中東國家。

法國總統顧問在同一天指出，馬克龍總統多次表示希望在俄烏衝突中烏克蘭取得勝利，恢復領土完整，儘快結束俄烏戰爭，同時不侮辱俄羅斯。

法國總統馬克龍下周二周三分別到訪羅馬尼亞和摩爾多瓦。