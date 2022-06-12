法國立法大選 左翼聯盟與馬克龍陣營旗鼓相當 馬克龍或保住多數

法國立法大選第一輪投票結果，根據幾家出口民調顯示，以梅郎雄法國不屈服為核心的激進左翼聯盟以25,7 à 26.1%領先，法國總統馬克龍的前進黨及其聯盟以 25.6% 暫居第二，瑪琳娜.勒龐領導的極右翼國民聯盟以18,5 à 19,3%位居第三，傳統大黨、在總統選舉時慘敗的右翼共和黨以 11,6 à 14%排名第四。法國選民投票意願繼續走低，棄權率高達52.5%，創下第五共和國最高紀錄。

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根據各民調機構對第一輪選舉結果所做的投射，目前執政的馬克龍的中間黨派在第二輪投票結束後應獲得最多席位，但是，馬克龍在法國國民議會獲得的是絕對多數還是相對多數，目前仍然難以斷定。只有獲得國會絕對多數，馬克龍才能推行其競選總統時的承諾。

根據民調機構Harris 投射顯示，馬克龍陣營應獲得260-300席位，梅郎雄的左翼聯盟應獲得150-208個席位；根據IFOP調查，前者應獲得275-310席，後者為180-210席；根據Elabe，馬克龍陣營將獲得270-310席，左翼聯盟獲得170-220席；而IPSOS推測顯示，中間聯盟應獲得255-295，而左翼聯盟將得到150-190席位。

只有得到289席，馬克龍的中間聯盟才能在法國國民議會過半。如果執政黨在6月19日第二輪選舉結束後得到的議席不能過半，就必須與其他政黨談判聯合組閣。

馬克龍既不可能與激進左翼的梅郎雄合作，更不可能與瑪琳娜.勒龐領導的極右翼談判，目前分析認為，最大的可能是與傳統的右翼共和黨談判聯合，因為在馬克龍宣布進行的改革計畫中，兩黨在其關鍵的計畫比如退休改革方面理念接近。但這將使得希冀未來在法國政治版圖能夠獨立生存的共和黨處於尷尬的處境。

在這次立法競選活動中旗幟鮮明打出“梅郎雄是總理”的激進左翼聯盟，根據第一輪出口民調結果推算，似乎難以取得其預先指望的獲得國會多數的結果，因而無法實現與馬克龍總統“共治”的目標。

法國總統大選結束後，梅郎雄領導的法蘭西不屈服黨與綠黨、社會黨、法共先後達成共同競選協議，聲勢一時無兩。一些分析人士認為，儘管左翼聯盟最終不能取得執政多數，如果最後統計結果證實左翼聯盟在第一輪立法大選領先，這意味着該黨在某種程度上取得了勝利，也意味着馬克龍的執政黨將面臨嚴峻的挑戰。