[live 直播 ] 法國立法選舉第一輪投票6月12號舉行 左翼聯盟與執政黨得票率接近

法國2022立法選舉

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周日2022年6月12日，法國選民被召集到投票站，選舉他們的議會代表。根據兩輪多數制，國民議會的577個席位將進行新的五年任期的選舉。第二輪投票將於6月19號舉行。接下來各黨派如何合縱連橫將決定法國今後五年的政治走向。

關注焦點：

左翼聯盟領導人極右翼法蘭西不屈服黨黨魁梅朗雄：

"我呼籲我們的人民在下周日的第二輪立法選舉中投票人數激增"。

根據周日第一輪立法選舉的早期預測，總統馬克龍的政黨看起來將繼續成為法國國民議會的主要政治力量，但可能會不能獲得絕對多數。 根據Ifop-Fiducial的預測，他的政黨Emsemble！將贏得275至310個席位，根據Ipsos的預測為255至295個席位，而絕對多數是289。根據這些估計，在選票方面，4月份重新當選的中間派總統的聯盟與左派勢均力敵。

What the new French parliament will look like, according to estimates on 12 June. © RFI

20點第一批出爐結果顯示，左翼大聯盟與執政黨得票相近，極右翼第三，傳統右翼大勢已去。

在周日的第一輪立法選舉中晚間第一批出爐的結果顯示，左翼聯盟NUPES（25%-26.2%）和總統馬克龍陣營（25%-25.8%）在創紀錄的棄權（52.1%-52.8%）背景下不相上下，為一周後的第二輪選舉拉開了序幕。法國議會共有577個席位。

根據哈里斯研究所的預測，首次預測使聚集在Ensemble！標籤下的即將離任的執政黨多數派擁有260至300個席位的優勢，領先於聚集在Nupes旗幟下的左派（LFI、PCF、PS和ELV）（150至208），而根據Ifop-Fiducial的預測，Ensemble！的範圍是275至310，左翼聯盟Nupes是190至210。

法新社報道， 但這個結果並沒有解決兩個主要問題：國家元首能否設法保持其在國民議會的絕對多數？而左派是否能找到足夠的選票儲備，以便像它所希望的那樣，將法蘭西不屈服黨黨魁 梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）送到總統府？

正如預期的那樣，極右翼國民聯盟黨的候選人（得票18.5%-19.8%）沒有成功地利用瑪麗娜-勒龐在總統選舉中的勢頭，她在第二輪選舉中獲得了超過40%的選票。然而，2017年的RN議員隊伍僅限於8人，這次應該會大得多，而且應該仍然包括勒龐女士，據廣泛報道，她在加萊海峽選區處於領先地位（約55%）。

另一方面，在其候選人瓦萊里-佩克雷澤在總統選舉中重挫之後，傳統右派共和黨（得票11.6%-14%）應該會失去其在國民議會中第一反對派團體的地位。

根據法廣的合作夥伴研究所Ipsos/Sopra Steria的最新估計，第一輪立法選舉的棄權率為52.8%，而2017年為51.3%。

法國立法選舉第一輪投票棄權率 © RFI

下午5點，投票率為39.42%，與上次2017年同期相比下降1.3個百分點。根據民調公司Ipsos/Sopra Steria的估計，棄權率可能達到52.8%，將創下新的紀錄。



Taxa de participação na primeira volta das eleições legislativas em França fixada nos 39.42%, às 17h00 locais. © FMM