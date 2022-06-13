法國立法選舉已經有5人當選了

法國

根據法國立法選舉星期天第一輪選舉的投票結果，五名議員在第一輪選舉中當選，包括左翼Nupes聯盟的四名候選人。

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在這些首輪就當選的議員中，有任期屆滿的塞納-聖丹尼省的法蘭西不屈服黨Insoumis議員Alexis Corbière（62.94%）和巴黎選區的法蘭西不屈服黨的Danièle Obono（57.07%，她連選連任成功。

另有兩名新當選的Insoumis議員也在巴黎當選，他們是2017年總統選舉期間讓-呂克-梅朗雄的前通訊主任索菲亞-奇基羅（53.74%）和莎拉-勒格朗（56.51%）。

最後，在海外省馬耶訥第三選區，已轉入地平線黨的前法蘭西民主聯盟黨派雅尼克-法文內-貝科（64歲）成功連任，這將是第五個任期（57.13%）。