法立法選舉散火藥味 總理嗆梅郎雄“第一騙子”

法國/選舉

法國立法選舉第一輪投票後，顯示左翼聯盟與執政的總統聯盟旗鼓相當對陣。儘管左翼領袖梅郎雄想拿下總理府，但選舉民調沒有給他多數議席的預測。左翼聯盟緊盯每一個選區選情，批評政府做手腳，法國總理博爾內譏諷梅郎雄"尤其是第一個騙子"，以暗指他覬覦總理大位。

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據法新社今天透露，法國總理博爾內Elisabeth Borne今天評論說，無論是在立法選舉中 "關於他的左翼聯合陣營的結果"，還是在攻擊昨天馬克龍的改革計畫上，法蘭西不屈服黨的梅郎雄Insoumis Jean-Luc Mélenchon "尤其是第一個騙子"。博爾內是周一在視頻會議中面對聚集的總統陣營候選人面前這樣嘲笑梅郎雄說。

據會議一位參與者透露說，博爾內稱，"讓-呂克-梅朗雄聲稱想當總理時，他其實首先是個騙子。" 據博爾內說，聚集在左翼聯盟旗幟下的聯合左翼領導人 "通過誇大數字來謊報他的陣營結果，以便在晚上8點成為電視頭條"。

梅朗雄確實在周日晚間，在第一輪立法選舉結束後聲稱，左翼陣營 "處於領先地位"，並將 "在第二輪選舉中出現在500多個選區里競選"。然而，根據內政部對左翼聯盟爭奪的戰況總數報告，左翼聯盟被馬克龍陣營超出約21000票的距離。而根據法新社的統計，左翼聯盟在357個選區進入第二輪。

博爾內生氣地說，"從昨天開始，梅朗雄再次顯示了他最糟糕的失敗：當他不處於領先地位時，他就指責那些數字，"博爾內稱， "當你對法國人撒謊到這種程度時，你其實並不尊重他們"。博爾內敦促說，"面對為獲得權力而不擇手段，不能對此放任自流。"

總理在她自己正在競選的卡爾瓦多斯省發表講話，她還聲稱梅朗雄對馬克龍陣營的候選人方案說謊，"他到處暗示我們想增加增值稅"。

博爾內澄清說，"我們的方案是明確的：不再增征任何新稅。她強調說：“這從一個想創造30個新稅種和35個新禁令的人嘴裡說出來，真是諷刺。” 博爾內說，"梅郎雄的謊言太多，以至於最後他自相矛盾。"