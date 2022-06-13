“法蘭西不屈服”與“共和國前進”開始決鬥

法國/立法選舉

剛剛結束的法國立法選舉第一輪投票結束後，評論指在第一輪立法選舉中打成平手後，左翼的Nupes和共和國前進的總統聯盟在周一就開始了為期一周的決鬥，其賭注是馬克龍能否在國民議會中保持絕對多數。法蘭西不屈服黨領袖梅郎雄希望獲得多數勝選從而成為政府總理執政。

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據參加競選的法國總理博爾內今天指出，"與梅朗雄所說的相反，我們才是在第二輪選舉中擁有最多候選人的政治力量（......），我們將非常積極地動員，以獲得明確和強大的多數。"法國總理伊麗莎白-博爾內周一上午從卡爾瓦多斯省出發，為為期一周的競選對峙定下基調。

根據法國內政部的數據，在共和國前進黨Ensemble！標籤下聯合起來的Macronie黨在第一輪投票中，在2330萬選民中僅以21000多票擊敗聯合左派（25.75%的選票，而Nupes為25.66%）。Nupes對這一差距提出異議，聲稱自己才是第一名，並指責內政部 "弄虛作假"，特別是認為法國內政部 "將Nupes候選人重新歸類為各種左派"政黨。

法新社說，如果總統陣營在577個議員席位的預測中保持優勢，那麼懸念就完全在於馬克龍在連任兩個月後是否能夠保持289個席位的絕對多數，使他能夠投票表決通過他的改革計畫，首先是養老金改革。

法國各個民調機構給馬克龍陣營的席位在255到295個之間，而聚集在Nupes旗下的左派（LFI、PCF、PS和EELV）估計在150到210個席位之間。

對所有人來說，未來一周必須為說服高棄權率的人去投票而奔走，第一輪投票的棄權率達到52.49%的登記選民，超過了2017年的前一次（51.3%）。

從理論上講，在第一輪左翼政黨團結獲得票數之後，增加參與度是左派聯盟能夠受益的唯一可能。另一方面，也從理論上講，"總統的黨派 "可以從第一輪的一些右派共和黨LR選民的貢獻中獲益。

據莫城市長讓-弗朗索瓦-科佩（Jean-François Copé）在法國2台說："這是政治歷史的諷刺：今天我的黨過得不好，但人們卻可能需要共和黨人。共和黨人將於周一下午2點召開戰略委員會會議，他們雖然通過與UDI聯合選舉得到了11.3%的選票制止了慘跌，但他們將失去議會中第一反對黨團的地位。

據左翼Nupes候選人Eric Coquerel在LCP上說，"一個反馬克龍的戰線正在形成，為第二輪選舉準備衝鋒，左派希望左派能將梅朗雄送到馬蒂尼翁。

不過，儘管左翼聯盟與共和國前進有決鬥，但共和國前進仍然要求，在沒有充當決鬥一方的選區里，共和國前進要求選民不要將選票投給極右政黨。而在這些選區中，Lepenist黨和Nupes黨的候選人將在第二輪中相互對峙。

據法國總理博爾內又說， "但是，如果我們面對的是一個不尊重共和價值觀、侮辱我們的警察、要求不支持烏克蘭、想要離開歐洲的左翼聯盟候選人，我們則呼籲也不要投票給他。"

法新社說，正如分析預期的那樣，極右翼國民大會黨的候選人（18.68%）沒有設法利用瑪麗蓮勒龐在總統大選中超過40%的選票的勢頭，為立法選舉造勢。