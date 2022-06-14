俄羅斯入侵烏克蘭 巴黎要增加國防預算

烏克蘭危機/法國

法國總統馬克龍於6月13日歐洲武器工業博覽會開幕式上表示，鑒於俄烏戰爭持續，法國將重新評估其軍費開支，並進入“戰爭經濟時期”，法國總統再次呼籲建立“更強大”的歐洲國防工業。

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法國總統馬克龍表示鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，軍事威脅增加，法國將重新調整2025年到期的六年軍費開支計畫，就是法國進入戰爭經濟時期。

馬克龍表示，我相信這將持續很長一段時間，我們將不得不在長期內組織起來，以確保相應的防衛措施應對威脅。

法國總統在巴黎北部維勒班展覽中心於在13日舉行歐洲武器工業博覽會開幕式上做出上述表示，這也是全球最大的陸地防禦與安全博覽會。

俄烏戰爭持續，歐洲多國擔憂國防安全問題宣布增加國防預算，法國也進行相應的調整。

馬克龍總統說已經要求法國國防部和武裝部根據新的地緣政治形勢，調整2019到2025年度軍費開支。

巴黎在數年持續大幅度削減軍費開後，於2017年轉變開始增加軍費支出。今年達到409億歐元，目前計畫到2025年軍費增至500億歐元。

馬克龍總統表示，法國沒有等待戰略變化來進行重新投資，但俄羅斯入侵烏克蘭顯示的軍事威脅，促使法國必須以更低的成本更快地展開行動，並變得更強大。

法國需要加強軍工基礎產業，特別是俄烏戰爭讓法國人看到需要增加彈藥儲存，特別加強地對空防禦。

法國軍備總局準備一項法律草案，在一些條件下允許徵用民用設備或民用工廠製造武器。

法國呼籲歐洲建設一個更強大的國防工業。