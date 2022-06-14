法國/歐洲/氣候變化

法國和西歐的天氣將陷很熱，因為預計到本周末將出現規模和速度都很酷的熱浪，溫度有時會接近40攝氏度。法國等國家預警並推出防暑措施。

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據本台報道說，法國和西歐會很熱。 從現在起到本周末，預計會出現異常熱浪，溫度有時會接近40攝氏度。這種現象已經在影響北非，因為熱流將向北移動。

法國氣象局的預報員Frédéric Nathan解釋說："北非地區，特別是摩洛哥和西班牙的上空已經非常熱，溫度經常超過40度。按趨勢，這股暖空氣目前確實主要在法國上空擴散。意大利北部應該隨後也有相當高的溫度，但不像法國的那麼高。

對於預報員來說，在每年的這個時候，法國全國各地的空氣都比較溫和，但今年的早熱卻幾乎是聞所未聞。他認為，一切都趨向於將此歸咎於全球變暖，因為幾年來，熱浪越來越早，消退越來越晚，而且越來越強烈。很多氣候學家據此評論與預測："我們確實可以把這歸因於全球變暖，但這不是唯一的原因。造成這種情況的主要原因是來自北非的一個非常暖熱的氣團到來。但是，在相同的情況下，幾十年前，我們不會有這麼高的溫度。"

熱浪也影響到了西班牙，西班牙當然更習慣於高溫，但它不得不提前採取一些預防措施，如在巴塞羅那開設 "防熱庇護所"，那裡的溫度計這些天都在30º以上。據本台駐巴塞羅那記者Élise Gazengel報道說，這些 "防熱氣候庇護所 "是在高溫時期設立的，今年，這些可以讓巴塞羅納人利用幾個小時涼快一下的市政空間，從本周一開始比原計畫提前開放。

對於副市長Eloi Badia來說，氣候緊急情況也是一個健康問題：“這些熱浪是氣候變化最明顯的影響之一，它也是一個讓我們擔心的話題，因為根據巴塞羅那衛生局的數字，每年估計有150人因這些高溫而直接或間接死亡。”

高溫下，學校、圖書館、公園甚至博物館，總共有200個被認為比較涼爽的空間，即距離每個居民不到10分鐘的中心，都長時間開放。他們可以坐下來，喝水，最重要的是享有涼快。當地官員解釋說："當我們開始推出氣候庇護所時，數量還很少，而且只在高溫高峰期才開放。現在我們有更多的設置了，而且整個夏天都對民眾開放"。

報道稱，預計本周四巴塞羅那將迎來早到的酷熱高峰，夜間溫度也不會低於23º，市議會已經在研究如何在2023年提前啟動這些避熱所。