馬克龍今訪羅摩 臨門進不進烏克蘭？

法國/羅馬尼亞/摩爾多瓦/烏克蘭

法國總統馬克龍預計將於今天晚些時候訪問羅馬尼亞，然後於6月15日星期三前往摩爾多瓦。在烏克蘭戰爭的背景下，馬克龍訪問這兩個烏戰前沿國家，但尚沒有訪問烏克蘭引關注。按日程，馬克龍將首先訪問法國和比利時在北約統一指揮下部署的一個部隊基地。

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據本台今天報道稱，馬克龍在烏克蘭的門口訪問羅馬尼亞和摩爾多瓦。日程也與北約內容有關。位於黑海最大的港口康斯坦察附近的米哈伊爾-科加爾尼察努基地有800名士兵，其中包括500名法國人，隸屬北約快速反應部隊的 "先鋒 "營。到今年年底，該精銳部隊人數將增加到1000人。自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，北約對強化東翼一直在加強部署。

馬克龍將會見羅馬尼亞總理，他將與法國和比利時的精銳部隊會面，然後在軍事基地共進晚餐。第二天，他將與羅馬尼亞總統克勞斯-約哈尼斯一起檢閱部隊，然後舉行雙邊會議，兩位總統將討論烏克蘭戰爭，烏克蘭、格魯吉亞和摩爾多瓦申請加入歐盟的問題，或涉及建立一個由馬克龍提議的新結構即歐洲政治共同體，以快速接受包括烏克蘭在內的申請加入歐盟的國家，但馬克龍的建議在27個成員國中遇到了反對。歐洲理事會將在下周對烏克蘭加入歐盟等議題進行研究。

馬克龍隨後將前往摩爾多瓦，這是另一個被烏克蘭戰爭破壞穩定的國家。他將會見親歐派總統馬亞-桑杜。這將是一個表達法國這個小國的支持的機會，這個小國是歐洲最貧窮的國家之一，但正在收容近10萬名烏克蘭難民。

至於馬克龍是否會利用此行訪問烏克蘭？愛麗舍宮保持着懸念，只說 "正在研究幾種方案"。