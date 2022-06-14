馬克龍出發訪東南歐 機前不忘呼籲給他議會絕對多數

法國/馬克龍/立法選舉

法國總統馬克龍今天出發訪問羅馬尼亞與摩爾多瓦，在奧利機場飛機前不忘敦促法國人在第二輪議會選舉中為他的共和國前進黨"提供一個堅實的多數"，並強調了 "在全球混亂中仍然有再添加一個法國混亂 "的風險。左翼聯盟領袖梅郎雄批評馬克龍在法國立法選舉第二輪投票前前往東南歐出訪的旅行計畫，是蔑視。

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就法國議會選舉，法國總統馬克龍呼籲他應獲得 "堅實的 "多數和“共和主義的衝鋒”。馬克龍是在出訪前於奧利機場發表這一呼籲的。

據馬克龍說，"我們正處在一個選擇的時代，而偉大的選擇從來都不是通過棄權來實現的。因此，我呼籲你們的良好公民意識和共和主義的衝鋒"，他說，相信 "在星期天，共和國不應該缺少任何投票"。

據馬克龍解釋說，他 "需要一個堅實的多數，以確保我們對外的邊界和內部的秩序"。他警告說："沒有什麼比在世界的混亂中再增加一個法國的混亂更糟糕的了"，他還呼籲 "以力量和堅定 "來維護自由、平等、博愛和世俗主義。

據馬克龍說："我們必須捍衛我們的機制，反對所有挑戰這一機制和削弱這一機制的人。" 法新社說，馬克龍似乎是在針對極右翼和名為Nupes（新人民生態和社會聯盟）的左翼聯盟。

馬克龍說，他已經聽到了上周日第一輪投票中 "所表達的困苦"，當時屆滿重選的多數派與左翼聯盟Nupes齊頭並進，領先於瑪麗娜-勒龐的極右翼國民大會黨。

馬克龍受威脅在他的第二個五年任期內可能無法指望獲得絕對多數。這位國家元首是在巴黎奧利機場的飛機前發表講話的，這架飛機載他首次出訪東南歐，羅馬尼亞與摩爾多瓦直接受到俄羅斯2月底入侵烏克蘭爆發的戰爭影響。

馬克龍將訪問羅馬尼亞的一個北約基地，向部署在那裡的500名法國士兵致意，並訪問摩爾多瓦以示法國的支持。

馬克龍還可能前往基輔訪問。

Nupes的激進左翼領導人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）今天譴責馬克龍對第二輪立法選舉投票的 "蔑視"，因為馬克龍在投票前幾天仍然計畫這次出訪旅行。