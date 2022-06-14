馬克龍出訪羅馬尼亞前 籲法選民展現共和國爆發力 周日投票讓政府獲絕對多數

第一輪立法選舉結果碰上情勢緊俏的法國總統馬克龍，周二(14日)出訪羅馬尼亞之前，在巴黎南部奧利機場的停機坪上，呼籲、動員法國人要展現“共和國的爆發力”，確保他能在第二輪立法選舉中獲得絕對多數席位。馬克龍向法國選民說：“我想說服你們，在周日，讓執政黨獲得絕對多數。” 他呼籲法國人，選擇“不將法國的混亂添加到世界混亂中”。

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法國政壇的每個陣營經過第一輪立法選舉後，本周，都重回競選造勢活動，俾能試圖在第二輪投票中說服選民。 巴黎人報指出，如果執政的多數黨人希望通過左、右搜刮、拉票來獲勝，那麼梅朗雄的左派聯盟陣營 Nupes 將必須能說服棄權者回來投票。

馬克龍在出訪羅馬尼亞前，在機場呼籲法國人展現“共和國的爆發力”。他在登上飛往羅馬尼亞的飛機前，根據馬克龍總統的說法，這是一個特殊的背景。他在談到立法選舉的簡短講話中強調了這些立法選舉的背景，他說：“在這些困難時期，你必須做出的選擇比以往任何時候都更加重要”。

就在由極右派梅朗雄領導的左派聯盟( la Nupes) 的選票數緊跟隨其後，但馬克龍堅持呼籲法國人，選擇“不將法國的混亂添加到世界混亂中”。馬克龍以一種針對他的對手但卻不叫出對方名字的方式來表達。

此外，就在他發表這個機場的簡短講話之前，那位在瓜德羅普島代表馬克龍陣營參加第一輪立法選舉失利的女候選人彭夏爾德(Marie-Luce Penchard )宣布將不參加第 4 選區的第二輪立法選舉。

馬克龍的講話也就其支持者彭夏爾德放棄參加第二輪立法選舉的聲明做了應景的回應。馬克龍說：“我聽到了人們表達的擔憂和困難，我尊重每一個聲音，每一種感受。 但是因為這符合國家的最大利益，所以今天我想說服你們在周日，要讓這個國家獲得絕對多數席位。 我們需要一個穩固的多數立法院來確保我們邊界內外的秩序。 沒有什麼比在世界混亂中添加一個法國混亂更糟糕的了。 相反，我們必須堅定地支持自由、平等、博愛、世俗主義。在面對所有挑戰政府，並削弱政府的人，我們必須保護我們的政府機關。