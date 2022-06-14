馬克龍或突訪基輔 愛麗舍宮仍保密？

法國/馬克龍/烏克蘭/羅馬尼亞

2022年6月13日，法國總統馬克龍在翌日應動身訪問羅馬尼亞與摩爾多瓦前，訪問巴黎北維勒班特展覽中心法國武裝部隊部的展位。由一名特種部隊軍官介紹法國特種部隊的新制服裝備。 2022年6月13日照片

法國總統馬克龍動身前往羅馬尼亞。這是法國總統馬克龍首次訪問直接受到莫斯科在2月底發動的衝突影響的東南歐。據柏林和羅馬的媒體透露，幾周來備受期待的馬克龍對烏克蘭的訪問可能很快會在德國總理朔爾茨和意大利總理德拉吉的陪同下進行。這一消息沒有得到法國總統府的證實，法國總統府說，現階段 "還沒有決定"。由於法國目前擔任歐盟輪值主席國，直到6月30日，這個就更加顯得重要了。

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法國總統馬克龍周二稍晚在羅馬尼亞當地迎接自烏克蘭被入侵以來部署在北約一個基地的500名法國軍隊士兵，然後訪問摩爾多瓦以表達支持，期間並可能前往基輔進行訪問。

馬克龍在法國外交部長科隆納和國防部長萊科努的陪同下，將造訪在米哈伊爾-科加爾奇納魯基地，該基地靠近羅馬尼亞在黑海的主要港口康斯坦察，自戰爭開始以來，這個基地已經變得極具戰略意義。

在受到總理尼古拉-丘卡的歡迎儀式後，法國總統將與雄鷹任務的北約精銳快速反應部隊進行討論，該部隊任務是北約加強"在歐洲東翼的威懾和防禦態勢 "。在這次行動的框架內，法國將部署500名士兵，包括350名來自陸軍的不同單位的士兵。他們與300名比利時士兵組成了 "先鋒營"，這些士兵將在未來幾個月被荷蘭士兵輪班取代。

馬克龍將於周三上午與羅馬尼亞總統克勞斯-約哈尼斯會面，根據法國總統府的說法，他將表達 "我們對北約盟友和歐洲夥伴的承諾的一個非常明確的信息"，他堅持認為這代表着法國的非常重要的參與和投入。法國最近在那裡還部署了最新一代的地對空防禦系統。

據法新社說，這項北約任務將繼續擴大，年底前將有1000名士兵和法國勒克萊爾坦克的增援布防。

中午時分，馬克龍將在摩爾多瓦首都基希訥烏受到總統馬亞-桑杜的迎接，自2021年2月以來，馬克龍已經三次在巴黎會見她，並與她建立了兩國 "信任關係"。

作為1998年希拉克之後第一位訪問摩爾多瓦的法國總統，馬克龍將與外長科隆納一起，以最直接的方式表達對這個前蘇聯共和國的 "支持"，摩爾多瓦此時尤其受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，該國與烏克蘭接壤。

為此，法國正在向摩爾多瓦提供財政和物質援助，該國在接收烏克蘭難民方面表現出了 "特殊的團結"精神：超過48萬名難民已經前往那裡，8萬名難民如今仍駐留在那裡。

摩爾多瓦擁有260萬人口，是歐洲最貧窮的國家之一，於3月3日申請加入歐盟，烏克蘭（2月28日）和格魯吉亞（3月3日）也提出了申請。在6月23日和24日在布魯塞爾舉行的歐洲峰會討論之前，歐盟委員會將在未來幾天內對這一申請作出決定。

在5月訪問巴黎期間，桑杜總統公開歡迎馬克龍創建歐洲政治共同體的 "倡議"，她說這將使她的國家能夠 "加速 "加入歐盟。她說，“我們理解，加入歐盟是一個漫長而複雜的過程，需要大量的努力和大量的工作。” 她說：“在這條路上，我們不尋找捷徑。”