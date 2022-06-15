法國共和黨可議會支持當局議案但不與馬克龍聯合執政

法國/選舉

法國立法選舉出現馬克龍的共和國前進黨與梅郎雄領導的左翼聯盟旗鼓相當競選第二輪投票局面後，基於第三政治力量的法國共和黨自稱成為造王者政黨，能夠決定誰能組閣執政。由貝特朗和達蒂領導的右翼，在法國總統馬克龍從奧利機場發表演講的第二天，嘲笑馬克龍的政治 "變色龍"，並批馬克龍 "之字形"的朝三暮四再也不能欺騙任何人。

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據法新社今天報道稱，就法國立法選舉，法國共和黨LR對馬克龍的講話嗤之以鼻。

共和黨LR參議院黨團負責人布魯諾-雷德萊奧則認為，"馬克龍給人的印象是一個極其擔心、發熱、幾乎處於恐慌的總統。馬克龍周二在奧利機場的停機坪上發表講話，呼籲法國人給予他議會裡 "堅實的 "多數，以免 "在世界混亂中再增加法國的混亂"。

貝特朗（Xavier Bertrand）在Cnews電視台上批評說：馬克龍的"這種媒體表演，這種政治上的'俏皮話'（......）不再能欺騙任何人了。他說，“在停機坪上，隨着飛機的噪音，他們想喚醒一場馬克龍本人催眠麻醉了的選舉，沒有人再被他愚弄。” 貝特朗還說，“我們有一個在第一輪總統選舉前被認為是右翼的馬克龍"，而在選舉當晚，馬克龍又變成左派了。” 貝特朗認為，"現在他意識到自己處於巨大的困難之中"，他又回到右翼一邊，向右翼選民喊話。貝特朗譴責馬克龍這種 "永遠的之字形"伎倆。

據貝特朗警告說，他不會在本周日晚上被偷獵、陰謀詭計所逗樂，因為這將 "增加法國人與政治之間的差距"。但他說，應該“沒有一張選票是給極端黨派，包括極右與有極左的左翼聯盟。”

巴黎第七區區長達蒂在franceinfo上說，共和黨LR "將是國民議會中的一個決定性政治力量"，"是這個議會中真正的有責任的制衡"。不過，她還說，"當你是一名議員時，投票支持符合國家利益的改革是很正常的，否則馬克龍的共和國前進黨LREM就會受到極左派、不負責任的制約。

據達蒂說，然而，"我們是否要直接去入閣參加政府，不"！她保證說不會。

共和黨LR參議院黨團負責人布魯諾-雷德萊奧Retailleau在南方電台說：“我們將成為反對黨，而且反對那些認為必須締結聯合執政聯盟的人。有些人可能想要如此，但他們將是共和黨的例外。”

據雷德萊奧稱，"如果我們想重新獲得選民的信任，我們必須立場鮮明"，但至於投票支持馬克龍黨派議案，將對議案逐個審議再定。

被稱之為造王者的共和黨，被預計下一屆議會中可有一個至少含50名議員當選的黨團力量"。