法國物價指數五月份上漲 5,2%

法國經統局(INSEE )周三(15日)公布，法國5月份物價上漲5,2%。目前全球面臨通貨膨脹威脅，歐洲物價上漲幅度強勁，美國物價更是衝到最高點，法國的通貨膨脹也很嚴重。

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法國經統在周三早上確認了它對於法國物價的第一個估計。歐洲物價上漲幅度強勁，美國物價更是衝到最高點，法國的通貨膨脹也很嚴重。經統局周三確認了它對於物價的第一個估計，公布了 5 月份消費者價格指數的最終估計值：年漲率達 5,2%。 這證實了該局在兩周前發表的第一次分析。

法國經統局INSEE 在周三早上確認了它對於法國物價的第一個估計。詳細而言，許多行業的價格都在上漲。 從達到價格創紀錄的汽油和柴油驅動的能源，尤其是天然氣價格更是加速上漲。 同樣地，住宿費、餐飲費、保險費、社保服務費，還有有關住房的“房租、水費、收集日常垃圾費用”，甚至私家轎車的維修和工業生產品的價格也是如此，全都在加速上漲。

相反的，其他一些項目的價格本月增長速度緩慢。 他們包括了：電費、運輸服務費（包括航空和公路運輸費）甚至健康和通信服務的價格，這些項目的價格壓力則略微緩解。

在食品方面，情況則喜憂參半：新鮮水果價格下跌，新鮮蔬菜價格幾乎停滯不前，導致新鮮產品價格的通脹明顯放緩。 與此同時，肉類、家禽、牛奶、奶酪、雞蛋、油、脂肪、咖啡、麵包和穀物的價格都在上漲。

然而，與歐洲鄰國相比，法國的通脹率也是歐盟二十七國中最低的。因根據歐盟統計局的數據，5 月份，斯洛伐克、荷蘭和希臘的通貨膨脹率翻了一番，達到兩倍。拉脫維亞和立陶宛翻達三倍，愛沙尼亞通脹更是翻高，達四倍。