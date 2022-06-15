馬克龍捍衛他的“全職總統”職權

法國/馬克龍

法國總統馬克龍今天在羅馬尼亞訪問，但也沒有忘記回擊立法選舉中反對派對他的抨擊。馬克龍周三表示，他正在行使武裝部隊首長的 "職能"，先是前往羅馬尼亞，然後是摩爾多瓦，可能還前往基輔，儘管他被反對派指責在第二輪立法選舉前幾天的這次出國旅行訪問是對法國人和法國立法選舉的蔑視。

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據法新社今天報道稱，馬克龍在羅馬尼亞說應該行使 "他的全部職能"。馬克龍說："你必須向我解釋，來看望我們的士兵怎麼會是一種蔑視。相反這是一種尊重。"在米哈伊爾-科加爾尼察努軍事基地的停機坪上，馬克龍與羅馬尼亞總統克勞斯-約哈尼斯一起召開新聞發布會。

針對馬克龍在新聞發布會上的這個說法，前一天批評馬克龍投票前出訪是一種蔑視的左翼聯盟領袖梅郎雄立即回擊說， "是的，在決定我們國家政治的兩輪選舉之間，計畫在法國以外的地方呆三天，這就是一種蔑視。"

據法蘭西不屈服黨領袖梅朗雄在發給媒體的聲明中還 "以每天一個停機坪的速度 "稱呼馬克龍。馬克龍在周二離開羅馬尼亞之前在巴黎奧利機場發表聲明。梅郎雄強調 "來自國外的對法國人之間的爭論，不雅觀"，梅郎雄並說，"講出來見笑，還顯粗俗"，這也是對羅馬尼亞總統的 "輕蔑"，該總統應該得到 "更好的再見儀式"。

法新社說，在拒絕評論法國政治的同時，馬克龍也批評了極右與極左的歐洲懷疑論立場。馬克龍說：“我們離法國擔任歐盟主席國的任期結束還有幾天。我知道有些人巴不得快快遠離，他們想削弱國家和國家的安全，但我要傾全力與之鬥爭。”

馬克龍說，他正在行使 "他的全部職能"，與法國士兵和法國的盟友一起，為在北約和七國集團的峰會之前的6月23日和24日的歐洲峰會做準備。

馬克龍說，作為共和國總統（......）也意味着是軍隊的統帥，是外交的領導，承載着法國的聲音與立場。

馬克龍最後說：“我會像往常一樣清晰和平靜地承擔一切，因為我認為我們的國家也需要清晰和平靜。”

在前往羅馬尼亞之前，馬克龍已經通過戲劇化的方式進入了立法選舉的戰鬥。他曾以 "國家的更高利益 "的名義呼籲給予他 "穩固的多數"。他還警告，"沒有什麼比 "在世界秩序混亂中增加一個法國秩序混亂 "更糟糕了。

法新社說，在周二晚間抵達羅馬尼亞時，馬克龍讚揚了部署在那裡的500名法國士兵的 "擔當"，以 "保護 "受到烏克蘭戰爭威脅的東歐國家。之後他於周三訪問支持摩爾多瓦，並可能對基輔進行一次微妙的訪問。