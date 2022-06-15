馬里：法國俘獲伊斯蘭國恐怖組織一高級頭目

法國/馬里

法國軍方透露，法國士兵進入從馬里撤軍的最後階段。與此同時一名高級聖戰組織領導人在馬裡邊境地區被法國軍隊抓獲。

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法國軍隊在馬里抓獲伊斯蘭國恐怖組織一名高級頭目。法國軍方周三告訴法新社，"2022年6月11日至12日夜間，反恐機制巴克漢部隊的一次行動（......）導致大撒哈拉地區伊斯蘭國恐怖組織（EIGS）的一名高級成員Oumeya Ould Albakaye被俘獲。"

一位安全人士周二晚間告訴法新社，這位 "曾被認為是前埃米爾 "阿德南-阿布-瓦利德-薩哈維（Adnan Abu Walid Al-Sahrawi）"的繼任者，有處理爆炸物的技能"。消息人士說，阿爾巴卡耶是馬里古爾馬和布基納法索北部烏達蘭的EIGS領導人。"他組織了幾次針對馬里不同軍事機構的襲擊，包括在加奧的襲擊。

他被指控對大量虐待馬里和布基納法索人民的行為負有責任。

在參加馬里反恐九年之後，法國正在完成從馬里的軍事撤離，這是由2020年8月以來在巴馬科執政的軍政府所要求的。

法新社說，近幾個月來，法國和馬里之間的關係惡化，軍政府使用了它所說的俄羅斯教官，即來自俄羅斯瓦格納公司的僱傭兵。法國及其盟友指控該僱傭兵公司在非洲和其他地方從事有爭議性活動。

據法國軍隊說，被俘的聖戰分子醞釀的攻擊直接瞄準巴克漢部隊撤離馬里的部署。

據消息稱，法國軍方將被俘的恐怖分子拘留數日並對其審訊，其後將把被俘虜的恐怖分子移交給馬里當局。