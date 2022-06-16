法國酷暑提早 氣象預報周六溫度衝到最高:巴黎37 °C ，南部可高達40 °C

法國酷暑今年提早來襲，氣象預報周六(18日)溫度將衝到最高：巴黎37 °C ，南部某些地區可高達40 °C。此外，法國幾個地區需要擔心會出現極端高溫，預計熱浪將持續到下周初。

廣告 繼續瀏覽後續

今年法國酷暑提早來襲 自本周初以來，溫度計是上升又上升。在法國蔓延的熱浪本周四在溫度和地理範圍方面都在增強。

因此，在埃羅省( l’Hérault) ，在周四下午 4 點 32 分，在Saint-Jean-de-Minervois 的溫度攀升至 40°C。法國氣象局指出，這是除科西嘉島以外的法國大都會的酷暑提早到的記錄。

雖然這股熱浪最終應該會在下周初持續下去，氣象局本周四早上發布了未來幾天的氣溫預測。 最初預計從周六晚上開始會有雷暴和降溫。

本周四，受 35°C 至 40°C 高溫影響的地區正在擴大。它涵蓋了季龍德河口及其周邊地區，直至東比利牛斯山脈和地中海周邊地區。

周五，最熱的氣溫將出現在從法國西北海岸的芒什省 (la Manche) 往下拉到羅納河谷的這條線以西的地區。 在新阿基坦( Aquitaine) 和奧克西塔尼（Occitanie），當地溫度將超過或是接近 40°C。

在法國其他任何地方，氣溫都將超過 30°，巴黎盆地以南，最高可達 37°C。

周六應該是這股熱浪中最熱的一天。 只有少數沿海和大西洋的外圍地區不會受到高於 33°C 的溫度的影響。

蘭德斯( Landes )和奧爾良 (l’Orléanais )之間的最高氣溫將達到 42°C。在這個區域的周圍，特別是從大巴黎地區到奧克西塔尼，應該是 38°C 到 40°C。

在其他地方，氣溫將是 33 至 39°C，局部尖峰溫度可達 40°C。在周六，溫度的絕對記錄可能會被打破。

到了周日，酷暑情況會好轉一點點。在東部、中部山區地塊和南部仍是受熱浪影響最大的地區，氣溫介於 33°C 至 39°C 之間。