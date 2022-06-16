馬克龍烏戰以來首訪基輔，支持烏克蘭奪回所有領土

法國/烏克蘭

2022年6月15日晚，法國總統馬克龍（中）與德國總理朔爾茨（右）及意大利總理德拉吉乘專列，自波蘭邊境，抵達烏克蘭首都基輔訪問。這是俄烏戰爭爆發以來，三國領導人首次訪問烏克蘭。

法國總統馬克龍與德國總理朔爾茨及意大利總理德拉吉16日清晨抵達烏克蘭首都基輔。這是自俄烏戰爭2月24日爆發以來，三國領導人首次訪問烏克蘭。目前仍擔任歐盟輪值主席德馬克龍表示，此行是要展示歐盟在烏克蘭議題上的團結一致，向烏克蘭表達支持。

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據法新社報道，此前在與俄羅斯交界的摩爾瓦多訪問的法國總統周三夜間與德國總理朔爾茨和意大利總理德拉吉會合，自波蘭東南一個小站出發，乘專列抵達基輔，在那裡與羅馬尼亞總統會合。

將在6月30日卸任為期6個月的歐盟輪值主席的馬克龍抵達基輔後表示，此行是為了展示歐盟團結一致，也是向烏克蘭表達支持，不僅為現在，也是為將來。

馬克龍此次基輔之行頗有些千呼萬喚。自俄烏戰爭開始以來，馬克龍一直堅持與俄羅斯總統普京通話的策略開始引發質疑，而他不久前關於應當避免羞辱俄羅斯的表述更引發烏克蘭總統澤連斯基強烈反彈，擔心法國推動烏克蘭與俄羅斯達成某種妥協。馬克龍抵達基輔之際，路透社引述未具姓名的法國外交途徑消息指出，法國支持烏克蘭獲得全勝，收復包括克里米亞在內的所有被俄羅斯佔領的土地。

德國總理朔爾茨接受媒體訪問時表示，德國將始終幫助烏克蘭，無論時間長短。他表示，此行不僅是要展示與烏克蘭的團結，也是保證對烏克蘭的援助，無論是經濟援助，人道援助，還是武器支援，都將繼續。朔爾茨在德國向烏克蘭提供武器問題上在國內面對極大壓力。

法德意羅四國領導人到訪之際也正是歐盟委員會將就是否接受烏克蘭啟動加入歐洲聯盟進程做出表態的前夜。四國領導人將與澤連斯基就烏戰情況以及烏克蘭入盟議題展開討論。此前對接納烏克蘭入盟多有猶豫的歐盟目前似乎正改變立場。

但在與澤連斯基會談之前，四國領導人當日上午將首先前往某個曾在俄軍佔領期間遭遇屠殺的地點訪問。目前尚未披露具體地點。今年3月，國際媒體在俄軍撤離後的布查等城鎮發現大規模殺戮後的景象。國際司法機構以及人權組織目前都在為確定當地是否發生反人類罪行以及確定相關責任人搜集證據。