滾滾熱浪！法國西南部周六氣溫會超過40度

法國/天氣

法國和西班牙正在遭遇來自北非馬格裡布地區的滾滾熱浪的襲擊。法國西南部地區周六的最高氣溫預計將會超過40度。

廣告 繼續瀏覽後續

法國人和西班牙人被酷熱的天氣給熱暈了。

周五，來自北非馬格裡布地區的熱浪襲擊了歐洲南部地區，特別是襲擊了法國的西南部地區。預計這裡周六的最高氣溫將會超過40度。在西班牙，熱浪則引發了好幾場火災。

法國氣象局氣候學家馬蒂厄·索雷爾(Matthieu Sorel)說，“這次的熱浪是1947年以來法國記錄到的最早的熱浪”。這名氣候學家認為這是“氣候變化的標誌”。這波熱浪還沒有結束，法國氣象局警告說，“周六下午，法國西部的氣溫將進一步升高”，“有可能會打破記錄絕對值”。

周五，法國至少有13個市鎮的6月份氣溫記錄被打破，在法國南部的卡爾卡松，氣溫達到了40.4°攝氏度。

科學家們表示，熱浪在歐洲的增加，是全球變暖的直接後果，溫室氣體的排放增加了熱浪的強度、持續時間和重複出現的頻率。

在法國，熱浪幾乎蔓延到了全國，法國西南部的14個省已進入紅色警戒狀態。周五，這些地區的中小學學生都呆在家裡，沒有上學。

在西班牙，消防員周五繼續在努力撲滅全國各地的多場火災。近一周以來，異乎尋常的熱浪一直在襲擊西班牙，氣溫有時超過40攝氏度。