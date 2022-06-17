英國政府批准引渡維基解密創始人阿桑奇到美國

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阿桑奇的妻子斯特拉表示關注言論自由的人應該為英國政府的引渡決定感到羞愧

英國政府周五證實，已經簽署了法令將維基解密創始人朱利安·阿桑奇引渡到美國。維基解密曾經於2010年公布70多萬份美國外交和軍事機密文件，隨後阿桑奇受到多項包括間諜行為的刑事指控，被美國通緝，如果被定罪，他面臨高達175年的監禁。

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英國內政部周五宣布內政大臣帕特爾已經簽署政令，經過地方法院和高等法院的審議，批准將維基解密創始人阿桑奇引渡到美國。英國內政部一位發言人指出，英國法院沒有發現引渡有不公平和濫用程序，也沒有違反人權，包括阿桑奇享有公平的審判和言論自由，而且他在美國期間將受到包括與他健康相關的適當待遇。

維基解密曾經於2010年公布70多萬份包括伊拉和阿富汗相關的美國軍事機密文件。隨後阿桑奇在倫敦的厄瓜多爾大使館避難7年後於2019年被捕。

美國司法部門長期以來要求引渡阿桑奇，阿桑奇受到多項包括間諜行為在內的刑事指控，被美國通緝，如果被定罪，他面臨高達175年的監禁。

阿桑奇目前被關在倫敦高度戒備的貝爾馬什監獄。

今年4月，倫敦法院發布正式引渡令。英國內政部今天正式宣布對阿桑奇的引渡令，他有14天的時間對今天周五的決定提出上訴。

阿桑奇的妻子斯特拉表示關注言論自由的人應該為英國政府的引渡決定感到羞愧。

維基解密則表示這是一個新聞自由和英國民主的黑暗日。