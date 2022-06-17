法國酷暑來襲

【視頻】法國熱浪：預報超過40攝氏度，熱浪愈演愈烈

2022年6月14日，法國南部蒙彼利埃市中心，因為熱浪襲擊，一名兒童在噴泉中戲水降溫。- 法國氣象部門表示，從2022年6月14日晚些時候開始，熱浪將襲擊南部地區，使該國大部分地區的乾旱狀況惡化，威脅到農業收成。(Photo by Pascal GUYOT / AFP) AFP - PASCAL GUYOT

作者： 艾娃 1 分鐘

法國正面臨著一場前所未有的熱浪來襲，預計到本周六為止，氣溫將創下新高：全法三分之一的地區，處於紅色或橙色警報之下，氣溫經將經常超過40℃。面對如此高的氣溫，老年人非常脆弱。在波爾多，市政府的公務人員和民選代表正在參觀失能養老院（ehpad），向住院老人宣傳面對熱浪的預防措施。有關報道請看和法國同屬法國世界媒體集團電視24台的新聞報道。