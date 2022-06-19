法國立法大選第二輪投票 馬克龍押注多數議席

法國立法選舉第二輪投票

法國周日（6月19日）舉行第二輪立法選舉投票，其結果將決定剛連任的總統馬克龍在未來五年執政的迴旋餘地，他面臨一個“極左+左派+生態”聯盟的嚴峻挑戰。

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法國大約4800萬選民被呼籲投票，更換下一屆國民議會的577個議席。但據民調，棄權的情況預計會像第一輪一樣大量出現。6月12日第一輪投票有超過二分之一的選民棄權。

法國投票站於早晨8點開放，並將於18點關閉，大城市延至20點關門，屆時將知道第一批估計結果。法國海外領地，特別是北美地區，已於昨天周六開始投票。

如果投票結果非常接近，國民議會席位的精確分配，也就是馬克龍總統是否獲得絕對多數，可能在深夜才能揭曉。

據法新社報道，周五授權的最新民調顯示，由馬克龍領導的中間派聯盟Ensemble！應該可以獲勝，但未必能獲得289個（共577席）絕對多數議席，而這一門檻對於馬克龍未來執行他的政策和宣布的改革措施至關重要。

如果這次選舉馬克龍只得相對多數，那麼他將不得不尋求其他政治團體的支持來批准其法案。

在6月12日的第一輪投票中，即將結束任期的馬克龍多數派與梅朗雄的左翼聯盟Nupes不相上下（得票26%左右）。後者成功地將社會主義者、生態主義者、共產主義者和他自己的激進左翼運動“法蘭西不屈服”聚集起來。

周四，在從基輔返回的路上，馬克龍用"極端主義"警告人們極左領導人梅郎雄想讓法國離開歐洲的主張，並警告人們，如果梅郎雄聯盟獲勝，將在法國播下"混亂"的種子。馬克龍渲染這次投票的關鍵得失說，烏克蘭戰爭影響了法國人的日常生活，並堅稱"需要一個真正的“歐洲法國”，以便能夠用清晰明確的聲音說話"。

極右翼的重量

今天周日的投票將確認始於2017年馬克龍首次當選總統後，法國政壇重新洗牌的三巨頭新格局：中間派，激進左派，極右翼。

法新社指出，選舉中的另一個問題，也許是這個漫長選舉序列的主要教訓，那就是瑪麗-勒龐背後的極右勢力的崛起，她在總統選舉中，已數次進入了第二輪參加決賽。

選勒龐的政黨--國民聯盟（RN）有望在本次立法選舉中拿到15個議席，以便在國民議會中組成一個政黨團體。這將是該黨歷史上僅有的第二次。該黨認為，法國議會選舉的兩輪多數投票制度對其不利。