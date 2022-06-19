法國立法選舉結果的五個重要看點

法國立法選舉

在埃馬紐埃爾-馬克龍連任兩個月後，法國總統陣營周日晚上在第二輪立法選舉中受重創，在國民議會中被剝奪了絕對多數，並面臨極右派的強力突破。高棄權率也讓“棄權黨”成為最大“黨派”。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社統計關於議會下院577名議員選舉的五個重點：

給馬克龍的一記耳光

中間派-自由派的總統聯盟Ensemble！沒有獲得絕對多數的289席，將不得不在國民議會中以相對多數的方式行事。根據民意調查機構的預測，這個聯盟至少還需要40名代表，才能達到單獨執政所需的289名代表。這是自1958年生效的第五共和國中最少的相對多數。

如果最後這個結果得到證實，埃馬紐埃爾-馬克龍是否有能力治理國家並通過承諾的改革，特別是養老金改革的問題都將被質疑。

左派——第一反對派力量

法國激進左翼領導人讓-呂克-梅朗雄沒有成功地將共治的局面強加給埃馬紐埃爾-馬克龍 ,也錯失當總理的機會， 但他成功地使左派（聯盟）成為國民議會的第一反對派力量，根據預測，該聯盟大約有150個席位。在左翼聯盟NUPES的旗幟下，這個彙集了社會黨、生態黨、共產黨和激進左派聯盟法蘭西不屈服黨的聯盟擊敗了馬克龍主義陣營的幾個人物，阻止了總統獲得絕對多數。

梅朗雄說："我們在不到一個月的時間裡成功實現了我們給自己定下的政治目標：打倒那個以如此傲慢的態度扭住整個國家的胳膊，在沒有人知道為什麼的情況下當選的人"。

極右翼的重大突破

法國極右翼國民聯盟RN的目標是至少達到在國民議會中組建集團所需的15名代表：根據預測，極右翼的全國聯盟可能擁有這個數字的六倍。

在加來海峽（北區）再次當選，極右派黨魁瑪麗娜-勒龐可能擁有80至95名議員，比目前多10至15倍。她說："我們將是一個堅定的反對派，不縱容，負責任，尊重機構，因為我們唯一的指南針是法國和法國人民的利益。

重頭人物的失敗

馬克龍陣營的幾個重要人物沒有當選也是這次總統的極大挫敗，包括即將離任的議會主席理查德-費朗和多數派議會代表克里斯托夫-卡斯塔內。

有 三位部長也沒有成功當選，根據愛麗舍宮最近重申的一項潛規則，他們將不得不離開行政機構。

棄權率高

與第一輪一樣，超過二分之一的選民在第二輪投票中沒有參加投票。與第一輪相比，棄權率再次上升到53.5%至54%之間。但它並沒有打破2017年的記錄（57.36%）。不過，它還是達到了這類選舉的第二高水平。