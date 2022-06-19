馬克龍遭重挫 左翼聯盟空前突破 極右翼有斬獲

法國立法大選

法國總統馬克龍陣營遭遇挫折，他的前進黨及中間黨派聯盟沒有在周日的立法選舉中取得絕對多數，雖然在未來的國民議會中為第一大黨，但這一“勝利”被視為失敗。而梅郎雄領導的法國左翼聯盟挑戰成功，極右翼瑪琳娜.勒龐領導的國民聯盟也頗有斬獲。

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4月24日再次高票當選法國總統的馬克龍，數日來不斷呼籲，希望法國選民給他一個明確而堅實的絕對多數，從而使得他能夠實施其競選時的改革承諾，但三家出口民調的初步結果顯示，總統的中間聯盟獲得的席位分別在210-250，200-260以及205-235之間，遠離289席的絕對多數。

而競選中明確與總統陣營作對的由梅郎雄領導的左翼聯盟，雖然不能實現其與總統馬克龍共治的許諾，由於在競選初期成功聯合，取得了左翼陣營近年來罕有的成功。根據出口民調，該聯盟獲得的議席分別為150-180，160-200，170-190之間。左翼聯盟集結了法國不屈服黨，法國社會黨，法國綠黨以及法國共產黨，將成為法國國民議會第一大反對黨。

極右翼國民聯盟領袖瑪琳娜.勒龐在總統大選時進入第二輪決選，她的黨獲得的議席將獲得歷史性突破。根據三家機構的出口民調，國民聯盟未來的席位分別為80-100，60-100，60-75之間。國民聯盟出乎意料獲得如此多的議席，將輕而易舉在新一屆國會組建黨團，組建黨團的門檻是15席，除了1987年短暫實施比例制時期，極右翼黨派此前獲得的議席從來都未能突破這一門檻。

傳統右翼，曾在法國政壇多年執政的共和黨，根據三家出口民調，在議會獲得的席次，下限為60席，上限為80席。

如果上述出口民調的結果最後證實，這一第五共和國罕見的選舉結果將提出一個非常嚴峻的問題：馬克龍未來將如何領導國家，將如何讓國會通過他的改革計畫？