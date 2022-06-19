2022年立法選舉20點初步結果：執政黨224席遠未獲絕對多數；左翼聯盟149席；極右翼RN大增獲89席

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本周日2022年6月19日，法國人再次被召集參加第二輪立法選舉的投票。誰總統聯盟Ensemble！希望贏得新的絕對多數--它需要577名議員中的289名--但願望落空，執政黨失去絕對多數。極右翼國民聯盟議員數量獲歷史性突破，獲可得60至102席。

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關鍵點。

►2022年立法選舉20點初步結果：執政黨224席遠未如願獲絕對多數（289席）；左翼聯盟NUPES獲149席，該聯盟主導人法蘭西不屈服黨的黨魁梅朗雄總理夢難以實現；但值得關注的是極右翼RN席位大增獲89席，將組成議會第三個黨團。

根據民調機構的初步估計，馬克龍主義聯盟Ensemble！在周日的第二輪立法選舉後，基本上失去了在國民議會中289個席位的絕對多數，主要反對派的左翼聯盟Nupes和極右翼國民聯盟RN獲得重大突破。

在最終結果出爐前， 根據五家民調機構的估計，Ensemble！可獲200至260個席位，左翼多各黨派（法蘭西不屈服黨，社會黨，法共，綠黨）聯盟Nupes150至200席，極右翼RN為60至102席，傳統右翼LR/UDI為45至80席。

根據不完全統計結果未來法國議會的席位分配示意圖：

Projecções resultados das legislativas. © FMM

►法國政府發言人奧利維亞-格雷瓜爾（Olivier Grégoire）周日在第二輪立法選舉結果出來後說："我們將與所有希望推動國家發展的人合作。

Olivia Grégoire, à l'Elysée, le 17 juillet 2018. © AFP/Eric Feferberg

► 法國議會選舉：現任國民議會主席理查德-費朗承認敗選。

法國議會主席Richard Ferrand在6月19號投票 © AFP / FRED TANNEAU

►根據Ifop民調機構的數據，法國總理伊麗莎白-波恩在第二輪立法選舉中以52.3%的選票當選。

法國總理Elisabeth Borne © REUTERS / STEPHANE MAHE

► 投票結果將決定總統埃馬紐埃爾-馬克龍在未來五年的迴旋餘地，對抗左翼聯盟NUPES。

► 根據內政部的數據，下午5點，法國大都市的投票率為38.11%。與一周前的第一輪選舉相比，這一數字下降了1.31%，但比2017年第二輪立法選舉時達到35.33%的數字有所上升。

Participação às 17h na segunda volta das Legislativas francesas. © RFI

► 大西洋和太平洋地區的法國海外居民周六提前投票，法國海外居民也是如此。第二輪結束後，國務卿賈斯汀-貝寧在瓜德羅普被廣泛擊敗。因此，她應該從政府辭職。左翼聯盟支持的候選人贏得了波利尼西亞、圭亞那、瓜德羅普和馬提尼克島的大量選區。

►法新社報道：周日第二輪立法選舉的投票率與2017年相比略有上升，總統馬克龍是否能在議會中保持多數，對抗團結一致的左派，懸念依然存在。 超過4800萬法國人被召集到投票所，直到下午6點，大城市的晚上8點，進行第二輪投票。

雖然法國部分地區仍然面臨著前所未有的熱浪，但根據內政部的數據，截至17:00，法國大都市的投票率為38.11%，低於一周前的第一輪投票率（39.42%），但高於2017年的第二輪投票率，後者在同一時間達到35.33%。

根據三家民調機構的初步估計，棄權票最終將達到54%。這比第一輪（52.5%）要多，但比2017年的第二輪要少，當時有57.4%的人放棄了投票，這是1958年以來的最新記錄。

總統聯盟Ensemble！希望贏得新的絕對多數--它需要577名議員中的289名--但根據民意調查，這遠未獲得，因為在Nupes的旗幟下聯合起來的左派預期會有突破。