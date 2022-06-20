馬克龍失去議會絕對多數 進入政治顛簸期 但非“死局”

法國/立法選舉/政治

法國6月19日議會選舉第二輪投票的結果顯示，總統馬克龍的陣營儘管仍居議會第一，但失去了絕對多數。預計他的各項政策或將受到極左和極右兩個“強大反對派”的掣肘。一般認為馬克龍正進入一個政治顛簸期，而非“死局”。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道，馬克龍陣營在議會577個席位中，贏得了245個；梅郎雄的“極左翼+左翼+生態”聯盟（Nupes）得到137席；勒龐的極右翼國民聯盟（RN）取得歷史性突破，獲得89席，位居第三。這個結果確認了近幾年來法國政壇三大巨頭的新格局。

此外，在新一屆議會中，將有37.3%女性議員，低於2017年的39%。

在馬克龍第一任期的5年期間，他在議會的絕對多數，令其所有施政項目幾乎不經討論就投票通過。而在下屆的議會，將有兩個“堅決敵視”馬克龍的“強大”反對派坐在那裡。

因此，在馬克龍競選連任兩個月後，其總統的授權已在動搖，他的改革項目，包括養老金，也在動搖。法國正朝着未知的政治領域邁進。

並非“死局”

其實，馬克龍還有一條活路，便是合縱連橫：首先可爭取法國傳統右翼共和黨人（LR）的支持，儘管後者僅獲 61席，但加起來遠超絕對多數，足夠通過議案。

若馬克龍與傳統右翼結盟，那麼其政府的未來走向可能更加偏右。不過，傳統右翼共和黨人也有顧慮，包括擔心失去該黨存在的本色，被馬克龍徹底吃掉。

此外，馬克龍還可從梅郎雄的陣營挖牆腳：特別是一些生態人士，在歐洲，對莫斯科，對北京等問題上，與“親俄反歐”的梅郎雄素有分歧。