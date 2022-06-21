巴黎夏至音樂節在新冠疫情及戰爭困擾中慶祝不惑之年

法國/第40節夏至音樂節

自1982年首次在法國嘗試的夏至音樂節今年在俄烏戰爭干擾以及經濟衰退陰影下迎來40周年。這也是這項每年一度的音樂活動經歷兩年新冠疫情困擾之後首次全面恢復原本的全民參與共慶的形式。

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今年的夏至音樂節兩年來首次走出新冠疫情下各種限制聚集防疫措施的束縛，恢復傳統的街頭音樂活動形式。這項當年謹慎啟動嘗試的文化活動如今也進入不惑之年。

1982年，在法國第五共和國體制下首次上台執政的以社會黨為首的左翼執政聯盟一年前剛剛上任。時任文化部長雅克-朗倡議發起了夏至音樂節活動。40年後，雅克-朗對當年提出這項大膽嘗試時的忐忑不安仍然記憶猶新。他向法新社表示，當時他們十分擔心這項倡議無法激發人們對走出家門在街頭盡享音樂之樂的興趣。首屆音樂節的設計時間只有半小時，足見其倡議者們當時心中的不安。為動員民眾參與，雅克-朗甚至親自出場，在文化部院內演奏鋼琴。

首屆音樂節的確也並不成功。不過，1983年，音樂節就開始初具規模，並在此後不斷擴大。新冠疫情之前，每年的6月21日，法國各大小城市，從官方機構以及知名音樂廳到街頭巷尾，都有音樂活動。從名家大腕，到首次面對公眾的音樂愛好者，從古典音樂，到不同形式的樂器、不同風格的演奏或演唱，夏季音樂節不僅真正成為法國每年一度的全民文化活動，而且也自80年代中期就開始走出國門，如今已經在世界各地上百個國家演繹出不同版本。

夏季音樂節啟動之初曾面對不少質疑。當時初次上台的左翼政府面對通貨膨脹帶來的經濟壓力，緊縮措施似乎已勢在必行。有人質問文化部長此時推出全民文化活動是否不合時宜、是否在試圖轉移公眾視線。但這項由政府倡議發起的活動顯然在民間得到了廣泛響應。40年後的今天，法國以及世界都不同程度面對伴隨能源價格上漲而來的物價飆升，以及俄羅斯入侵烏克蘭戰爭背景下令人不安的國際環境，新冠疫情一波接一波也繼續不同程度地影響人們的正常生活。但這種令人沮喪的環境也許正需要音樂的撫慰或釋放。