法國今年5月份交通事故死亡率比去年增加36%

根據法國道路安全部會21日提出的數據顯示，今年5 月交通事故死亡率急劇上升，與新冠疫情爆發前的 2019 年相比上升 21% 與 2021 年 5 月相比增幅為 36%，而該月有一定的旅行限制。

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法國道路安全部會提出的這份交通死亡率報告的數據被認為“非常令人擔憂”。 道路安全部會周二(21日)宣布，5 月份法國的道路上共有 293 人死亡，與 2019 年同月相比增加了 21%，這是新冠疫情大流行之前的參考年。

與 2021 年 5 月相比，今年的增幅為 36%，該月因新冠疫情危機，民眾受到某些旅行限制。 與 2019 年相比，騎自行車者的死亡率（22 人死亡）幾乎翻了兩番，而兩輪摩托車駕駛的死亡率（92 人死亡）幾乎翻了一番。

法國道路安全跨部會副代表 David Julliard 告訴法新社，“（從 5 月開始）的數字非常令人擔憂，並呼籲所有道路使用者意識到扭轉這條曲線，因為我們已經連續兩個月看到情況惡化”，

根據機動環境風險評估專業中心(Cerema )的數據，2022 年 5 月，“與 2021 年 5 月相比，法國人旅行量平均增長了 10%”。這也解釋了為何，交通死亡率與 2021 年相比有所增加，但與 2019 年相比沒有增加。