法國總理博爾內請辭 總統馬克龍拒絕

法國總理請辭

法國政府總理伊麗莎白·博爾內（Élisabeth Borne )依照傳統，在立法大選結束後，提出請辭，但被總統馬克龍拒絕了，理由是為了"政府繼續執行任務"。

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愛麗舍宮6月21日星期二宣布，總統埃馬紐埃爾-馬克龍拒絕接受其總理伊麗莎白-博爾內提交的辭呈，"以便政府能夠繼續履行任務"。

據法國《世界報》說，按照傳統，在立法選舉之後，政府首腦要提出辭職，然後總統再立即重新任命。這種做法相當於對總理進行了新的合法化。

該報引述法國高層的解釋說，總統拒絕政府的辭職，是為了避免自己的行政部門“受阻”，在新團隊獲任命之前，淪為"匆忙處理日常事務"的機構。

據一位馬克龍主義者稱，還有一些"重要的法令"必須在未來幾天簽署，他提到高中生申請大學的新系統（Parcoursup）、公務員薪酬計算指數、落實有關醫院急診住院閃電任務的建議，或將汽車獎勵延長至7月1日的文本。

這就意味着生態過渡部長蒙沙蘭（Amélie de Montchalin）或衛生部長布吉尼翁（Brigitte Bourguignon），儘管她們在立法選舉中被擊敗，但仍將簽署有關法令。據馬克龍的一位顧問表示，規則不變（選不上離職），這兩位部長將會在適當的時候被邀請離開政府。

不過，總理博爾內夫人在剛剛結束的立法選舉中獲勝，以52.3%戰勝了梅郎雄支持的候選人。

法蘭西不屈服黨黨魁梅郎雄原想以旗鼓相當的得票率，迫使馬克龍任命他為下屆總理。但最終因差一百多席，而需暫時擱置夢想。他的副手奎特南斯（Adrien Quatennens）則大聲呼籲現總理博爾內（Elisabeth Borne）辭職。

據法新社報道，不屈服黨的二號人物奎特南斯今天在議會批評馬克龍拒絕讓總理博爾內辭職的做法說，“馬克龍似乎並未從剛剛的選舉慘敗中得出任何教訓”。他還稱，“博爾內女士不具備治理國家的能力，應該離開”。

昨天，法國極右翼國民聯盟臨時主席巴德拉在博爾內請辭之前表示，現在是總理博爾內"交出圍裙"的時候了。但該黨1號瑪麗娜-勒龐今天向媒體表示，換掉總理博爾內改變不了什麼。對她來說，關鍵問題是法國人說的話必須被聽到，並能夠通過自己的投票表達出來。（她暗指立法選舉兩輪多數制對她的極右政黨不利）。