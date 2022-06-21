立法選舉遇挫 馬克龍開始合縱連橫 邀各黨黨魁會面

馬克龍與各黨磋商

立法選舉中失利兩天後，馬克龍在愛麗舍宮接待從極右到極左的主要政治力量領導人。2022年6月21日

法國總統馬克龍在周日（6月19日）的立法選舉中失去了議會“絕對多數”。兩天後，面對改革項目在議會受阻的風險，他啟動“合縱連橫”，邀各黨派領導人會商洽談，試圖尋求“建設性”解決方案。

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今天，法國各黨派首腦穿梭愛麗舍宮的“芭蕾舞”從上午10點開演：總統馬克龍今天的日程是先後單獨接待6名黨派政要。他們依次是：法國傳統右翼共和黨（LR）主席雅各布（Christian Jacob），傳統左翼社會黨第一書記福爾（Olivier Faure），傳統中派的民主運動黨主席貝魯（François Bayrou）。

今天下午的節目安排：馬克龍首先與自己創建的“共和國前進黨”執行官格里尼（Stanislas Guerini）碰面，然後與極右翼國民聯盟主席瑪麗娜-勒龐（Marine Le Pen）見面，最後將時間留給法國共產黨全國總書記魯塞爾（Fabien Roussel）。

明天周三，馬克龍還將與歐洲生態-綠黨（EELV）領導人於連-巴尤（Julien Bayou）和極左翼法蘭西不屈服黨的代表洽談。該黨領袖梅朗雄派遣他的副手奎特南斯（Adrien Quatennens）和該黨議員帕諾（Mathilde Panot）前往愛麗舍宮與馬克龍見面。