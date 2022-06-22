內政難纏下：“歐洲強人”馬克龍能否繼續外交灑脫？

法國/馬克龍

法國總統馬克龍明天起開展多日多地多個峰會的外交投入。在拒絕反對派施壓要求解除對總理博爾內的任命後，維持讓現政府運行背景下，法國總統馬克龍因日程需求，不得不抽身投入外交，除了歐盟峰會，北約峰會，G20峰會，還有聯合國關於海洋保護峰會，馬克龍或能遠離巴黎內政糾纏，但如何解決談判獲得議會多數結盟難題，會不會讓馬克龍的歐洲強人形象受損，引起關心。

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法國立法大選中，法國總統馬克龍丟失了絕對多數。是在這場政治危機中，馬克龍開始了一場外交馬拉松之旅。據法新社今天報道說，儘管時機不好，但他無法逃避：在一場政治危機中，馬克龍被迫花幾天時間離開巴黎，連續參加歐盟、七國集團和北約峰會，這些會議都將作出重要決定，而法國佔有份量。

從現在到本月底法國仍然擔任歐盟理事會主席國期間，他將會見許多領導人，他們將密切關注國家元首的言行：他是否會因為選舉受挫和失去民議會的絕對多數而在國際舞台上顯得弱小？愛麗舍宮向我們保證，情況將不會如此。"總統府還說："選舉結果決不影響總統連任五年的任務。愛麗舍宮強調在許多國家，"相對多數是規則而不是例外"。

據馬克龍的一位顧問說，他在歐洲各國首都感覺到 "對（選舉）結果的意義的好奇，多於對法國在歐洲擔任領導的能力的擔憂"。

但是，如果法國像一些官員擔心的那樣變得無法治理，馬克龍可能會看到他作為 "歐盟強人 "的形象被削弱。羅馬特雷大學當代史教授保羅-馬特拉（Paolo Mattera）預測說："削弱是可能的"，因為總統將 "在沒有議會多數席位的情況下，不得不把大量時間和精力用於國內問題，而不利於外交政策"。

本周四和周五在布魯塞爾舉行的傳統的27國夏季峰會將是第一個測試，法國作為歐盟理事會主席國的任期本月底結束。會議預計將相當一致，因為預計將就給予烏克蘭歐盟候選國地位達成一致意見。歐洲事務部長克萊芒-博納說，這應該標誌着 "一個重要的、積極的、甚至可能是歷史性的時刻"。

馬克龍屆時將為他建立一個 "歐洲政治共同體 "的想法辯護，以歡迎那些接近但不是歐盟成員或一時難以快速進入歐盟的國家，如烏克蘭、西巴爾幹國家、瑞士和英國。

27國集團還將與歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德一起評估緊張的經濟形勢，歐盟目前也面臨高通脹和不斷擴大的利率差異（"利差"）帶來的 "歐洲經濟碎片化 "風險。

馬克龍周五下午或周六返回巴黎後，馬克龍將於周日飛往巴伐利亞阿爾卑斯山和埃爾穆城堡，屆時德國總理朔爾茲將還歡迎包括美國總統拜在內的七國集團領導人。該會議議程上包含：對俄羅斯的制裁，烏克蘭的重建，但也有因烏克蘭穀物被封鎖而受到威脅的全球糧食安全，以及能源安全和向綠色能源過渡的雙重挑戰。

據愛麗舍宮周三宣布，馬克龍預計將在 "全球糧食安全聯盟 "的框架內發表聲明，並支持德國提出的 "抵禦氣候風險 "的建議。

6月28日，馬克龍將去馬德里參加北約峰會，該峰會將30個成員國聚集在一起，為期兩天。北約討論將再次圍繞烏克蘭戰爭展開，這場戰爭給北約帶來了高度關注。馬克龍昨天周二接見北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格時，重申他 "支持芬蘭和瑞典加入聯盟的主權選擇"，這兩項申請當然目前被土耳其阻撓。

馬克龍還將捍衛法國對北約未來的想法，堅持考慮歐洲防務。

馬克龍還將於6月30日在里斯本停留，參加聯合國關於保護受到氣候變化和人類活動威脅的海床的會議，從而完成他的外交馬拉松。預計馬克龍將宣布法國申辦2025年的下一屆海洋會議。