法國新政府一女部長被指控強姦

法國

法國巴黎檢察官辦公室周三宣布，在針對現政府成員Chrysoula Zacharopoulou提出兩起強姦指控後，法國司法系統已開啟調查。消息沒有說明指控細節。法國政府目前有至少兩名部長被指控性犯罪。

廣告 繼續瀏覽後續

法國一名政府成員Zacharopoulou在被強姦投訴後被司法調查。據法新社說，Zacharopoulou是一名希臘裔法國婦女，是負責發展、法語國家和國際夥伴關係的政府國務秘書。

據披露此案的法國《瑪麗安》周刊報道，被指控的行為是在她作為婦科醫生的職業背景下實施的。巴黎檢察官辦公室說，第一份投訴是在今年5月25日提出的，兩天後開始調查，並補充說，第二份投訴是在6月16日提出的。關於這第二項投訴，《瑪麗安》援引一位接近此案的消息人士的話說，指稱的事實發生在2016年的 "醫療背景下"，涉及一名成年婦女。

46歲的Zacharopoulou自2019年以來一直是歐洲議會議員，上個月被任命為國務秘書。她是馬克龍總統的政黨La République en Marche（LREM）的成員。去年，Zacharopoulou受政府委託負責了一項關於子宮內膜異位症的研究任務，這是她多年來一直參與的課題。她的報告已於1月提交給愛麗舍宮。

法新社說，法國現政府有幾位法國部長被指控犯有性暴力，如內政部長Gérald Darmanin，他是強姦投訴的目標，投訴最初被駁回，然後又有新投訴重新開始，檢察官在2022年初要求駁回該投訴。而最近，團結部長達米安-阿巴德被指控犯有強姦罪。巴黎檢察官辦公室表示，“在這個階段不會展開初步調查。”

宣布對女部長Zacharopoulou進行調查之際，法國總統馬克龍自周日以來一直處於複雜的局面，立法選舉使他的陣營在國民議會中失去了絕對多數。