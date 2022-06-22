馬克龍尋求議會大聯合是空夢？

法國/議會

迫於在法國立法選舉中的糟糕結果，法國總統馬克龍22日周三繼續與反對派和他的盟友協商。其中一度民族團結政府的假設被考慮，但立即被完全拒絕了。馬克龍目前維持拒絕與極左與極右政黨聯合，右派鐵了心拒絕合作，其餘小黨議員恐怕人數單薄。法國議會絕對多數被設定為289名議員。

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據法新社今天報道稱，法國第二輪議會選舉結束後的三天，法國的政治局勢對總統馬克龍來說仍然是混亂和複雜的，因為他無法在國民議會中獲得明顯的多數票，所以將被迫重新審查他的計畫。而自周日以來，馬克龍一直保持沉默，並從周四開始進入國際外交的漫長隧道（歐洲理事會、七國集團、北約峰會），將遠離一下法國內政。

馬克龍今天周三繼續會見各反對派的領袖包括綠黨Julien Bayou和La France insoumise（激進左翼）團體主席Mathilde Panot，以及總統的盟友、前總理Edouard Philippe，地平線黨的領導人。

據總統府解釋說，周二，他接待了來自多數派和反對派的其他幾位政黨領導人，希望確定建設性的解決方案"，以便打破僵局。

對於議會上院主席傑拉德-拉切爾（LR，右）來說，這個國家 "有可能難以治理"。他在接受《巴黎人報》採訪時，呼籲總統 "深刻改變態度"。

中間派的自由聯盟在上屆立法機構中擁有絕對多數，馬克龍總統在他的第一個五年任期內也依賴該聯盟，在周日的投票後，該聯盟在577個議會總席位中只保留了245個席位。絕對多數被設定為289名議員。今次議會的其餘部分主要由左翼聯盟Nupes（約150個席位）、極右翼（89個）和右翼（61個）組成。

共產黨領導人法比安-魯塞爾在周二的與馬克龍會見結束時說，馬克龍正在 "考慮 "組建一個 "民族團結政府"，以便在議會中找到 "擺脫政治僵局的辦法"。不過在法新社的詢問下，在4月總統選舉中被馬克龍擊敗的極右翼議員瑪麗蓮勒龐也表示，馬克龍曾提到這種可能性。但在周三上午，這種民族團結的想法似乎已經煙消雲散了。

據瑪麗蓮勒龐說，"實際情況不允許這樣做了"。而在右邊的共和黨（LR）中，秘書長奧雷利安-普拉迪（Aurélien Pradié）拒絕了與馬克龍結盟執政黨可能，他指控這不過是一場 "強迫婚姻"。

據負責與議會關係的部長奧利維爾-韋蘭則將極右派和極左法蘭西不屈服黨排除在這個可能的民族聯合多數派之外，因為據他說，他們不在 "共和的調調上"。維蘭詳細介紹了幾條途徑：多數派的 "擴大"，"中左/中右超越的繼續"，"更廣泛的擴大"，或 "一個逐個項目的多數派系統，時左時右"。

不過，問題是法國政治將陷入不確定性里，而法國不習慣這種類型的情況。

同時，馬克龍周二重新任命了他的總理伊麗莎白-博爾內。法國執政與行政陷入脆弱，帶來不安。馬克龍盟友也說，現在法國要求總理無論是男女，都應當是更政治化的，而不是技術型的。這可能對現總理不利。

據法新社說，新的國民議會出現的合作氣氛在於，瑪麗蓮勒龐的89名極右翼成員今天早上在議會中邁出了第一步，服飾嚴肅。因為他們得到的議會着裝指示是：西裝和領帶以及莊重嚴肅。這與前一天激進左翼議員更輕鬆的隨心所欲出席議會形成鮮明對比。據瑪麗蓮勒龐要求，像方便麵包裝色，踢球一樣的球衫最好不要穿進議會來。