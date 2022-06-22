馬克龍打破沉默今晚對全國講話

法國/馬克龍

法國總統馬克龍打破沉默。自法國第二輪立法選舉剝奪了他的陣營在法國國民議會絕對多數並使法國陷入政治危機以來，馬克龍說周三晚上8點對法國國民發表講話。

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據愛麗舍宮今天報告，總統馬克龍在晚上8點就立法選舉的危機發表講話。

總統府公告說，"共和國總統將在今天晚上8點發表講話，"愛麗舍宮說，在22日這一天結束時，總統完成了傾聽各政治力量的圓桌會議，馬克龍試圖找到一條解決危機的出路。此後，馬克龍將多日必須投身外交，包括周四在布魯塞爾舉行的歐洲理事會，然後是七國集團和北約峰會。

據法新社說，馬克龍22日上午接待了歐洲生態協會的秘書朱利安-巴尤、法蘭西不屈服黨LFI的代表阿德里安-誇特南斯和他的前總理、地平線黨的領袖愛德華-菲利普。周二，他接待了共和黨的克里斯蒂安-雅各布（LR）、社會黨奧利維爾-福爾（PS）、弗朗索瓦-貝魯（MoDem）和極右的瑪麗蓮勒龐（RN）。

是愛德華-菲利普周三今天再次呼籲建立一個全國 "大聯盟"組閣，為國家提供 "一個穩定的方向"。

在周二的一次會見，共產黨領導人法比安-魯塞爾(Fabien Roussel)說，除其他情況外，馬克龍正在考慮組建一個 "民族團結政府"。馬克龍還在瑪麗蓮勒龐面前提到了這一選擇話題，但瑪麗蓮勒龐在周三表示，"現在的情況並不證明民族團結政府是合理的。

馬克龍似乎並沒有對社會黨奧利維爾-福爾和右派共和黨克里斯蒂安-雅各布會面時提起這個聯合話題，但他們保證。"我們不會參與任何安排、任何計畫。"

儘管共和黨許諾，"我們永遠不會破壞抵制共和國機制"，但擁有60名議員的黨主席克里斯蒂安-雅各布強調，他們不想進入馬克龍的 "聯盟協議的邏輯中"。

共和黨前總統候選人，前部長歇爾-巴尼耶堅持，不會與極右的國民陣線，或來自極左的說警察殺人的人組成聯合政府。

當然根據與議會關係部長奧利維爾-韋蘭（Olivier Véran）的說法，有許多解圍政治僵局的途徑。但他還是排除了與極右和極左法蘭西不屈服黨LFI組成全國聯合多數的可能性，因為他們不在 "共和精神原則路線上"。

但據法蘭西不屈服黨負責人Quatennens透露說，馬克龍反而向他保證，馬克龍 "認為法蘭西不屈服黨完全符合共和精神"。

至於馬克龍今天晚上的講話是否涉及這些話題，目前不得而知。