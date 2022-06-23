巴黎巴塔克蘭劇院大門因班克斯畫而價值連城 偷盜者落網遭判刑

法國/巴塔克蘭劇院/巴黎恐襲案

2020年，意大利司法將被偷盜後被警方尋獲的巴黎巴塔克蘭劇院有班克斯紀念畫作的門歸還給法國。

法國司法今天判處八名男子最高兩年不等的監禁判決，他們被判定偷竊，或將裝飾有班克斯為紀念巴黎2015年11月13日恐怖襲擊受害者而作的作品的巴塔克蘭劇院大門偷運到意大利有罪。

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從巴塔克蘭盜竊班克斯作品案，8名男子被判處緩刑至2年。三名三十多歲的人承認在2019年1月25日至26日晚上的8分鐘內進行了盜竊，他們被判處1至4年的監禁，包括2年的監禁刑期，其他人遭判2至3年的監禁含18個月的監禁不等的刑期。

據法新社說，與檢方要求繼續關押或返回拘所的要求相反，法院判定他們將在電子手環下服完監禁部分刑期。

另一名41歲的被告是中了彩票變成百萬富翁，也是一名街頭藝術愛好者，被判處三年監禁， 他也被允許戴20個月的電子環鏈充當監刑。法院不同意檢方關於他是盜竊的教唆者的說法，僅以接收含有班克斯作品門面的罪名判處。

這一決定是在2015年11月13日致命恐怖襲擊案審判中的最後一次辯護辯論的幾公里外進行時作出的，預計6月29日將作出2015年11月13日恐怖襲擊案的判決。

這個身份神秘的街頭藝術家聲稱的 "悲傷的女孩 "於2018年6月被印在聖皮埃爾-阿梅洛通道上，許多觀眾通過這條小巷逃離了針對巴塔克蘭劇院的襲擊。用巴塔克蘭團隊的話說，巴塔克蘭劇院大門的消失引起 "深切的憤慨"。這個 "紀念和屬於每個人，包括當地居民、巴黎人、世界公民的象徵，被盜走了"。它曾感嘆道。

調查破案人員是在2020年6月在意大利的一個農場發現了這扇金屬門，大門失去了有機玻璃保護層。

在不同階段參與運輸偷盜大門的三名男子被判處10個月監禁。最後，一名58歲的意大利男子被判處6個月的緩刑，他是阿布魯佐一家酒店的老闆，有班克斯的畫作點被偷大門曾經窩藏存放在他那裡。