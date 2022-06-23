歐洲阿麗亞娜5號火箭運載兩顆成功升空

烏克蘭危機

歐洲的阿麗亞娜5號火箭周四在圭亞那歐洲航天中心成功發射，運載馬來西亞和印度的兩顆衛星，這也是在俄羅斯入侵烏克蘭後，停止使用俄羅斯聯盟號飛船火箭數月後，歐洲首次成功發射。

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歐洲的阿麗亞娜5號火箭於今天早晨在法屬圭亞那庫魯的歐洲航天中心成功發射，運載馬來西亞和印度的兩顆衛星，這也是在停止使用俄羅斯聯盟號飛船火箭發送數月後，歐洲航天中心首次發射。

阿麗亞娜5號火箭成功發射升空，運載印尼的Measat-3d和印度的Gsat-24的兩顆衛星，總重9.8噸，專門用於電信服務和電視廣播。

在阿麗亞娜5號火箭升空28分鐘後，印尼的衛星首先進入距離地球1200公里的軌道，在40分鐘後印度的衛星進入距離地球的3800公里的軌道，這兩顆衛星的使用壽命分別是18年和15年。

自從俄羅斯入侵烏克蘭後，這是歐洲暫停與俄羅斯在航空領域合作後的首次發射，也是今年歐洲航天中心成功進行的第二次運載衛星火箭發射。

俄烏戰爭讓歐洲航天中心停止了今年另外三次使用俄羅斯聯盟號飛船火箭的計畫。

今年阿麗亞娜5號火箭將進行另外兩此發射，隨後將在2023年被阿麗亞娜6號火箭取代。