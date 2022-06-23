法國女總理開始諮詢各黨團領袖

法國/博爾內

法國總理伊麗莎白-博爾內說，她將在周四和周五與新當選的議會團體主席會面，並表示她希望 "與這個新的國民議會一起找到一條前進的道路"。法國立法選舉結果沒有給予馬克龍執政黨在議會絕對多數優勢。博爾內本人選舉勝利同時擔任議員。反對黨轟擊博爾內應該辭職。法蘭西不屈服黨領袖梅郎雄稱博爾內沒有執政當總理合法性，並說這個女人合法性等於零。總統馬克龍沒有接受博爾內按常規做法的辭呈。

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法國總理博爾內也是法國電視台LCI20:50的嘉賓。

在總統府愛麗舍宮接待所有政黨領袖之後，輪到總理博爾內說她將與各黨團的主席進行交談：奧羅爾-貝格代表執政黨LREM，讓-保羅-馬泰伊代表MoDem，洛朗-馬康利代表Horizons，瑪麗蓮勒龐代表極右RN，奧利弗-馬萊克斯代表共和黨LR，馬蒂爾德-帕諾代表法蘭西不屈服黨LFI，鮑里斯-瓦洛代表社會黨PS，朱利安-巴尤和賽麗爾-沙特蘭代表綠黨EELV。

據博爾內在訪問大巴黎法蘭西島地區的間隙解釋說："我們正在努力尋找與這個新的國民議會合作的方式"，她說她正在等待 "在明天之前對（反對派政治力量）準備做什麼的解釋，正如共和國總統在周三晚上的電視講話中提到的"。

博爾內說，”這個問題已經擺在桌面上了：現在我們正在等待不同政治組織的答覆。“ 她說，她相信政治力量、議員們，即使他們不是總統多數派的一部分，也希望我們的國家繼續向前發展。

反對派周四將球踢回了馬克龍的一邊，所有人都拒絕聯合政府的想法，並敦促總統為法國人民提出具體措施，同時希望讓議會在 "逐案 "審查議案方面充分發揮作用。