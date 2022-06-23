法國“將可放棄俄羅斯的天然氣”

天然氣供應

法國能源轉型國務秘書帕尼埃-魯納歇（Agnès Pannier-Runacher）23日在接受全天候電視台BFMTV專訪時表示，法國可以放棄俄羅斯的天然氣，因為我們做好了充分的準備。

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法國天然氣輸送網絡運營商GRTGaz16日表示，自周三以來，經由德國進入法國的俄羅斯天然氣輸送已經中斷。該公司表示，與2021年同期相比，今年1-5月穿越德國邊境進入法國的俄羅斯天然氣流量已減少60%，2022年初的流量僅占管道總輸送能力的10%。

法國處境比鄰國更加“有利”，它加大庫存量，並在明年建立一個新的液化天然氣接收站，以應對俄羅斯天然氣供應的下降。

能源轉型國務秘書魯納歇 Agnès Pannier-Runacher 估計，如果液化天然氣油輪確保按計畫交付並補充庫存，法國可以不再用俄羅斯天然氣。

23日她在接受 BFM 採訪時說：“從絕對意義上說，由於我們受益於液化天然氣，我們可以不用俄羅斯天然氣，這是假設所有液化天然氣油輪都能按時到達，並且我們可以輕鬆地完成戰略儲備”。

周四早些時候，法國總理博恩在訪問法蘭西島的一個國家天然氣控制中心時解釋說，法國打算在本月底之前將其天然氣儲量填充到幾乎 100%。明年為自己配備一個新的浮動液化天然氣接收站，以確保其供應。

目前要求運營商在 11 月 1 日之前僅將這些儲備填滿 85%。儲氣庫目前達59%，而去年同期為 46%。具體而言，除了天然氣供應商的採購外，政府還將要求儲氣運營商自己購買天然氣以填補儲備。

博恩女士還宣布 “我們將啟動一個新的液化天然氣接收站，以提高我們供應不依賴俄羅斯的天然氣的能力”。

法國能源轉型國務秘書堅持歐洲在天然氣供應方面的團結以及法國將在必要時向其鄰國提供支持。她表示：​​“我們每年 40 天需要歐洲電力，我們很高興從歐洲進口電力中受益。如果是這樣，明天德國、波蘭、或斯洛伐克需要天然氣，如果我們能夠供應給它們，我們必須這樣做”她說。

法國能源轉型國務秘書帕尼埃-魯納歇 Pannier-Runacher 女士繼續表示說：“我們正在立即採取儘可能多的措施，以避免將來可能陷入困境”，並避免不得不迫使製造商減少用電量。

法國總理博恩Borne 女士保證，“法國的情況比其他歐洲國家要好得多”。 政府還將成立三個工作組，以提高對公眾開放的行政、企業和機構的能源節制。 “目標是制定一個路線圖，使我們能夠將能源消耗比我們通常的基線減少 10%”。