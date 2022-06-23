法蘭西不屈服黨2鋒面議員夫婦遭觀點雜誌曝盤剝無證件家佣轟動政壇 確認報道失實要求開除記者

法國/媒體/法蘭西不屈服黨

左翼聯盟以及法蘭西不屈服黨Nupes-LFI議員Raquel Garrido和Alexis Corbière周四要求解僱觀點雜誌Le Point的一名記者，該記者前一天在一篇文章中指責他們二人剝削了一名無證家佣清潔工。據觀點雜誌編輯說，這篇文章最後因 "錯誤和失誤 "已被撤回。但Raquel Garrido和Alexis Corbière要求懲罰。昨天當天，兩名議員就宣告聘請了律師追究該事件。

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法蘭西不屈服黨議員加里多和科比埃Raquel Garrido和Alexis Corbière在《觀點》中被錯誤指控後要求解僱撰文記者。

據《觀點》雜誌主編艾蒂安-格內爾(Etienne Gernelle)說，這篇文章被撤回是因為 "錯誤和違反了謹慎原則"，他在周四的推特上向這兩人道歉。

根據這篇文章，這對夫婦被指控虐待一名無證件的阿爾及利亞家佣，而這篇文章是根據清潔女工和拉奎爾-加里多Raquel Garrido和Alexis Corbière之間的所謂短信內容撰寫的，結果稱是虛假的。

Raquel Garrido和Alexis Corbière堅決否認文章中的所有指控，他們立即在Twitter上對編輯的道歉做出了反應："我要求立即解僱 "寫這篇文章的記者。據拉奎爾-加里多（Raquel Garrido）寫道"我不會就此罷休，（......）我的家人已經因此遭受了太多的痛苦。拉奎爾-加里多（Raquel Garrido）剛剛當選為塞納-聖但尼地區的議員，她與UDI主席讓-克里斯托夫-拉加德（Jean-Christophe Lagarde）競爭勝選。同樣在塞納-聖丹尼省當選的Alexis Corbière則表態：“編輯向我們道歉並撤回了文章。那就這樣吧。但這不能就此結束。"他說，"這關係到這個新聞行業的榮譽和公民對新聞界的信任。必須對此實施制裁。”

據法新社說，自這篇文章刊出後，社交網絡，特別是極右翼的社交網絡，已經對這對夫婦發動了種種批評。

這對夫婦的律師Xavier Sauvignet告訴法新社，他正在準備兩份投訴，一份是指控公開誹謗罪，另一份是針對X的偽造和身份盜竊。

法蘭西不屈服黨的領導人讓-呂克-梅朗雄周四對此事件發聲說：“誹謗科比埃和加里多Raquel Garrido和Alexis Corbière的人正在承認他們的偽造行為。他們最好質疑自己所採取的立場以及使用這種線人的原因"。

而巴黎的法蘭西不屈服黨議員達尼埃爾-奧博諾強調，"這個臭名昭著的謊言已經比真相更大規模地傳播。損害已經造成了，正如背後教唆者以及馬克龍派追隨者所打算的那樣。"