馬克龍發表電視講話呼籲對話和妥協 各大反對黨反應平淡

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在周三晚通過電視講話表示，注意到剛剛過去的法國國民議會選舉結果所顯示的民眾政見“裂痕”，並保證他希望“學會以不同方式治理”。他在愛麗舍宮發表的8分鐘電視講話中說：“當今沒有任何政治力量能夠單獨制定法律”，這是一個“新的事實”，這也是他自上周日第二輪立法選舉以來的首次直接反應。

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馬克龍在講話中向法國民眾表示：“4月24日，你們再次對我表示信任，選舉我為共和國總統。你們這樣做是基於一個明確的項目，並給予我明確的合法性。6月12日和19日，你們投票選舉了你們的代表，選出了我們的國民議會。我想向贏得你們選票的議員表示祝賀，我也想向落選的離任議員表示感謝。首先，我不能忽視高水平的棄權，這使我們大家有義務為我們的集體行動賦予更多的意義，使重大的民主事件更具可讀性。投票對國家的生活、對國家的重大選擇至關重要，非常明顯，這一點已經不是每個人都能感受到的。我也不能忽視貫穿我們國家的裂痕和深刻的分歧，這些分歧反映在新議會的組成中。他們表示擔憂，感覺生活受阻，在我們的許多工人階級社區沒有前景，就像在我們的村莊。 ”

馬克龍說：“這兩輪立法選舉使總統多數派成為國民議會中的主要政治力量。然而，這是一個新的事實，正如大多數西方民主國家一樣，無論是德國、意大利和其他許多國家，如今沒有任何政治力量可以單獨制定法律。 ”

馬克龍指出，支持他的中間派政黨聯盟要在國民議會中占絕對多數席位還缺少約30個議位，該黨派所獲得的多數地位也是相對的。對此，他提出：“因此，它的責任是擴大，或者通過達成聯盟合同，或者通過逐個文本建立多數派。是的，要想為你們和國家的利益行事，我們必須集體學會以不同的方式進行治理和立法。我們必須在對話、傾聽和尊重的基礎上，與組成新議會的各政治團體建立新的妥協關係。這是你們想要的，我注意到了。這一定不意味着停滯不前。它必須意味着通過花時間達成協議，通過對話、尊重和要求。 ”

馬克龍說：“我聽到並決心負責國家明確表達的變革意願。因為這是我作為我們機構擔保人的角色，我昨天和今天與所有能夠在國民議會中組成集團的政治組織的領導人進行了交流。我相信我已經準確地抄錄了我們的會談內容，首先強調他們都表達了對我們機構的尊重和對我國避免陷入僵局的願望。”

馬克龍說：“我歡迎這種負責任的精神，我希望這種精神能夠持久。我收到的大多數領導人都排除了團結政府的假設，我認為這在目前是沒有道理的。許多人還表示願意在關係到你們日常生活的重大和緊迫問題上取得進展：購買力、工作、實現充分就業的手段、生態轉型、安全。因此，我認為，在這個關鍵時刻，有可能找到一個更廣泛和更明確的多數派採取行動。 ”

馬克龍說：“如你們所知，我從第一天起就確信需要超越政治（派別）。我已經廣泛地實踐了這一點，我知道它響應了你們許多人的願望，即擺脫爭吵和政治姿態，通過對話、妥協和集體工作來建設。因此，我希望在未來幾周內，這種政治上的克服將繼續清晰和負責任地進行。”

馬克龍說：“首先，清晰度。這意味着永遠不要失去你們在四月選擇的項目的連貫性。這是我們的國家，法國，以及我們的歐洲的一個獨立項目，我們必須通過一個強大而雄心勃勃的國防，優秀的研究，通過對未來的投資使工業和農業更加強大，這是一個社會進步的項目，特別是對我們的學校和健康，必須重建，我們必須對其進行再投資，這是一個通過規畫和假定的投資實現生態進步的項目。一個安全和正義的項目，也是一個負責任的項目，也就是說，一個可信的和有資金的項目。 ”

馬克龍說：“為了做到這一點，從今年夏天開始，我們知道我們將不得不採取緊急措施，以滿足國家和你們日常生活的需要。一部關於購買力和工作報酬更高的法律，走向充分就業的第一批決定，關於能源和氣候的有力選擇，為我們的健康採取緊急措施，無論是我們的醫院還是應對流行病。所有這些進步既不能靠更多的稅收，也不能靠更多的預算和生態債務來資助。這就是為什麼我們的國家比以往任何時候都需要雄心勃勃的改革，以繼續創造更多財富、更多工作和更多創新。這就是清晰度。 ”

馬克龍說：“第二，責任。正如我所解釋的，我們將不得不建立妥協、豐富和修正，但我們將不得不在完全透明、公開的情況下這樣做，如果我可以這樣說的話，這涉及到所有政治力量的團結和為國家採取行動的願望，首先是總統多數派，但也包括所有其他力量、積極力量、社會夥伴、當選代表、協會，我們所有人。要做到這一點，有必要在未來幾天內澄清國民議會的不同建制派準備承擔的責任和合作份額。加入政府和行動的聯盟。承諾只對某些文本、我們的預算進行投票。 ”

馬克龍說：“為了取得有益的進展，現在應該由各政治團體以完全透明的方式說出他們準備走多遠。明天和周五，我將代表你們參加歐洲理事會，在那裡我們將特別研究烏克蘭申請加入我們歐盟的決定性問題和地緣政治背景。我一回來後，根據第一批選擇，我們國民議會中各政治團體的第一批反饋，我們將開始建立這種方法和這種新的配置。 ”

馬克龍說：“親愛的同胞們，這就是我今天晚上想對你們說的。我對所有人的責任精神有信心。最重要的是，我對你們、對我們有信心。在4月和6月，你們做出了兩個明確的選擇，我注意到它們。我的責任是將它們帶入現實，並在你們的服務中付諸實踐，使法國更加強大，反應更加恰當，構造不同，但更適合你們日常生活和國家的挑戰。我只有一個指南針，那就是我們要為普遍利益服務而前進。我有信心，因為近年來我們一起經歷了如此多的危機，如此多的困難，我知道，我們將一起找到集體成功的道路。我感謝你們所有人。 ”

對於馬克龍的講話，左翼政黨聯盟領導人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）立即作出了質疑的反應，並稱“用各種考慮和呼籲來消解投票的現實是徒勞的”。

梅朗雄認為：“行政權現在很弱，但國民議會卻很強，有其最近選舉的所有合法性”，並再次呼籲總理博爾內（Elisabeth Borne）通過國民議會投票尋求信任，如果她沒有得到信任，就應辭職。

右翼政客對馬克龍的講話的反應也不熱情，法國共和黨在國民議會的新任主席馬萊克斯（Olivier Marleix）在推特上說：“除了總統喚起的對話和尊重，沒有其他選擇。但在一個不明確的項目上不可能有空白支票。”他補充說，共和黨議員將在下周提出關於“購買力”的建議。

極右翼國民聯盟黨的臨時主席巴德拉（Jordan Bardella）稱，對“埃馬紐埃爾·馬克龍的傲慢更加顯現”表示歡迎，並指他的89名議員黨團將“保持堅定但有建設性”。