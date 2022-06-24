呼籲“選我當總理”雖淪竹籃 梅郎雄卻未賦閑忙尋東山之機

法國/梅郎雄

法蘭西不屈服黨以及擴大為左翼聯盟領袖的梅郎雄在暗示總統選舉和隨後的立法選舉將是他在競選戰鬥前線的最後一場戰鬥之後，現在正在新的政治形勢中尋找能讓他上台的 "漏洞"。儘管梅郎雄現在沒有任何官位或民選職務，因“選我當總理”的直白競選口號讓法國選民側目，也因直指“現總理沒有一絲一毫執政合法性”而咄咄逼人，梅郎雄仍然尋機直逼總理府，沒有賦閑。

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據法新社今天報道稱，梅朗雄非但沒有放棄，還在尋找能推他上位的"漏洞"。

上周日在巴黎蒙馬特愛麗舍酒店舉行的選舉晚會結束時，梅朗雄走到在街上等待他的大批年輕人面前，給他們一些題解示範。他說用提案來挑戰，突然間，你就看到了一個漏洞，一個能引導你的東西，然後就是一片光明。嗨！這是你成功的方向。

梅朗雄已經找到了他的新 "洞隙"。儘管現在法國國民議會因難以調和的集團對立，造成不穩定，此嚴重程度也是法蘭西不屈服黨沒有預料到的，但梅郎雄打算利用這個 "漏洞"。

今年8月就71歲，但仍口若懸河的梅郎雄認為，"我們所處的腐朽的舊世界，在政治上越是難以自拔，我們贏戰的可能性就越大。

梅郎雄還能當上總理嗎？

據法新社說，社會黨第一書記奧利維爾-福爾（Olivier Faure）學會了欣賞梅郎雄，他說，梅郎雄想做什麼由他自己說了算，但我不認為梅朗雄是一個註定要迅即消失的人。

法蘭西不屈服黨頭面人物之一，議員和戰略家曼努埃爾-邦帕德（Manuel Bompard）周五說，“梅朗雄不會消逝。不是明天就能讓他退休。”據曼努埃爾-邦帕德第二天在BFMTV上公布了法蘭西不屈服黨Insoumis的一些計畫："毫無疑問，我們將面臨一個新的僵局，沒有人能夠排除在未來幾個月或幾年內重新回到投票箱。我們的目標將永遠保持不變：在這個國家提出一個替代方案。

這位法蘭西不屈服黨領袖將執掌他在2020年創建的智囊團--La Boétie研究所。梅郎雄說，他不是議員並不是一個障礙，因為他相信自己可以更自由地行動："我終於有權利隨心所欲地走動，從一個地方到另一個地方，而不被議會生活所限制，與人們一起度過這段時間，因為我也需要重新消化。我已經活得太累了，與一切都隔絕了。

據法蘭西不屈服黨一位人物說，“無論未來幾年發生什麼，毫無疑問，梅郎雄將在2027年再次競選總統。因為梅郎雄無法想象有一天早上醒來，對自己說：'我不再是一個政治人物了'”。