女總理臨危受命受攻擊 敞開心扉能否自救一命未知

法國/博爾內

法國總理博爾內因選舉後議會出現缺少絕對多數僵局的風險而受到包括來自她自己陣營的抨擊，她通過向媒體更多披露自己的個人情況，回擊對她缺乏同情心 "技術官僚 "形象的批評。然而，此時各反對黨對她攻擊有加，法蘭西不屈服黨領袖梅郎雄公開稱她執政合法權為零，為57%民意調查結果說贊成她下課火上澆油。博爾內能否自救不得而知。

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被攻擊後，博爾內試圖以敞開心扉來回擊。法新社說，如果說 "對自己剖析掀開盔甲 "的需要對任何政治家來說都是司空見慣的事，那麼總理今天選擇了一個合適的時機來借力打力。在她進入總理府一個月後，這場政治危機已經讓她陷入困境。

這的確是一個需要試圖糾正某些形象的問題，這些形象已經成為她的反對者，甚至是她的盟友，懇求替換她的借口，而此時兩項民意調查融進了政治和個人經歷的話題。

而且在周四下午對法蘭西島地區的一個天然氣管理中心的訪問中，博爾內藉機說明，"技術 "和 "政治 "之間的對立是荒謬的。她列舉了在爆炸性的國際背景下旨在保證國家供應安全的公告。她說，"我們可以從那些看似技術性的措施中看到，最終是政治決定才是保護法國人的必要條件。"博爾內顯示輕鬆神態。

周四上午，博爾內在巴黎-馬奇接受了秘密採訪，她被拍到在布洛涅森林慢跑鏡頭，晚上又在LCI上接受採訪，她回顧了自己的個人生活。她的父親約瑟夫是納粹關押猶太人集中營的猶太倖存者，在她11歲的時候卻自殺，這給她留下了深刻的傷痕。她解釋說："對於一個11歲的女孩來說，在這種情況下失去父親是令人震驚的"，"我認為這讓我自己封閉，（......）我一直避免過多地表現我的情緒"。"我承認，這種保護盔甲也許有點過分。"

博爾內還回顧說，她曾乘坐過社會電梯，私下裡聲稱她不是來自 "國家顧問之子的巴黎小環境"，他們 "不離開邊緣地區"，"不了解這個國家"。

博爾內品學優秀，學業仕途青雲直上，從綜合理工生到省長，部長再到總理。她年輕時就告誡自己不要五穀不分四肢不勤，不了解社會不了解國家。

至於她有多少抵禦總理府壓力的能力，61歲的現總理說，她知道如何應當表現得非常鎮定，因為她在職業生涯中有過很多次的機會面對過危機。

據現政府發言人說，"博爾內是一個戰士，她在強度9級的震壓下也不會動搖"。

但法新社說，目前吹過向總理的逆風雷霆最終會有多大，還不清楚。