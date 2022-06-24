法國債務半年內大增引憂慮 欠債高達29018億歐

法國/公共債務

法國國家統計局今天報告稱，2022年第一季度末，法國公共債務佔國內生產總值（GDP）的比例攀升至114.5%，高於2021年12月底的112.9%。

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據法新社今天報道稱，法國第一季度公共債務佔國內生產總值的比例上升至114.5。根據法國國家統計和經濟研究所公布，自新冠病毒疫情健康危機以來大規模增長的法國公共債務在第一季度惡化增多了888億歐元，絕對值達到了29018億歐元。

這一大幅增長主要來自於國家債務增加（+648億歐元），而社會保險管理部門的債務則增加了256億歐元。

另一方面，由於國家鐵路局SNCF Réseau的債務減少，同時各中央政府機構的債務也報告減少，計有13億歐元的債務減緩。

地方政府的債務據報也減少了3億歐元，原因是市鎮和省的債務減少。但是大區的債務有所增加。

法新社說，根據1992年的《馬斯特里赫特歐洲條約》規定了公共債務佔GDP的60%的上限，法國在2002年底超過了這個上限，此後至今再也沒有低於這個上限。

然而，自新冠病毒疫情危機以來，這一規則以及公共赤字低於GDP的3%的規則被暫停。5月底，由於烏克蘭戰爭的經濟後果，這一暫停被延長至2023年底。

2019年底，在新冠病毒疫情危機之前，法國的公共債務為法國GDP的97.6%。

在今年總統競選期間，馬克龍承諾在其第二個五年任期內糾正公共財政狀況，到2027年使公共赤字要達到低於GDP的3%，並許諾減輕債務負擔。