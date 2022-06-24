澳大利亞稱願意重啟與法國關係

澳大利亞/法國/潛艇

澳大利亞新任總理阿爾巴尼斯表示，在堪培拉撕毀了法國潛艇的大型合同而引發外交和財務糾紛之後，澳大利亞和法國之間的關係需要 "重啟"。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，澳大利亞總理希望重啟與巴黎之間的關係。周四晚上，阿爾巴尼斯在接受美國廣播公司的採訪時說，重啟與法國關係是很重要的。據阿爾巴尼斯稱，法國處於歐洲的政治中心，但法國也是太平洋地區的一個關鍵力量。

澳大利亞領導人表示，他將於下周在巴黎與法國總統馬克龍會面。這將是自5月底工黨的安東尼阿爾巴尼斯就職以來兩位領導人的首次會面。

自從堪培拉在去年秋季為了與美國簽訂AUKUS夥伴關係而取消了與法國的12艘常規動力潛艇的560億歐元巨額合同以來，兩國的關係一直處於低谷。

法新社說，2021年9月，澳大利亞總理莫里森突然終止了醞釀了十年之久的與法國的潛艇合同，引發法國的憤怒。法國總統馬克龍指責澳大利亞總理是欺騙行為。

阿爾巴尼斯告訴澳大利亞廣播公司，為了彌補雙邊關係，澳大利亞應當保證 "我們各自領導人之間的互相尊重的關係，而避免為了聲量在報紙上嘩眾取寵。法新社解讀說，這番話是批評澳大利亞前政府就莫里森和馬克龍之間的短信交流向澳大利亞媒體透露的一個法國對取消潛艇合同的首肯，據稱是為了證明巴黎知道圍繞所謂的AUKUS協議的討論。

澳大利亞在6月中旬公布了與法國潛艇製造商海軍集團就被取消的潛艇達成的5.55億歐元賠償協議。

法新社說，撕毀法國潛艇合同，將使澳大利亞的納稅人損失23億美元（21.8億歐元）。