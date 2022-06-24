馬克龍稱有信心找到多數聯合

法國/成立聯合政府

失去法國國民議會絕對多數席位的總統馬克龍周五在布魯塞爾說，他非常有信心與所有執政黨建立建設性的多數執政，就像在德國或意大利一樣。世界報稍早撰文指，歐洲充滿政府並不擁有議會絕對多數的國家，但這些國家的聯合執政機制行之有效。

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據法新社今天報道稱，法國總統馬克龍今天說希望與 "所有政府黨派 "達成 "建設性的多數"。馬克龍並說對此有信心。

馬克龍是在布魯塞爾舉行的歐洲峰會結束時說："我相信這就是意大利和德國正在做的事情，這也是我們將與所有政黨聯合一起執政的事情（......），如此便能夠建立一個聯盟或關於議會一個議案達成的協議，在一個明確的議程上向前推進。

不過，到目前為止，法國主要反對黨一致堅持坐在反對黨席位，堅決反對馬克龍，包括共和黨，都拒絕與馬克龍的多數黨討論組成聯合政府。

德國去年立法選舉，任期屆滿的德國基民盟敗選，但勝選的其他各黨，社民黨，綠黨，以及自由黨等均沒有多數。德國社民黨與綠黨等獲得組閣權，但談判成立政府延時3個多月。

法新社說，馬克龍今天在布魯塞爾一次新聞發布會上說，法國 "知道如何做出妥協，包括他自己"，並承諾將 "以大量的心、意志和樂觀精神 "朝着這個方向努力。馬克龍說，”我非常有信心，因為我相信在那裡代表國家的婦女和男子的善意"，他們有“不同的想法，但都是共和精神領域的一部分，有意願治理，推動國家前進。” 馬克龍言之鑿鑿但沒有具體說明他的聯合包括哪個政黨。

法蘭西不屈服黨LFI的第二號人物Adrien Quatennens周三曾表示，馬克龍 "確認，就他而言，他認為France Insoumise在共和精神領域內很好。但政府發言人奧利維亞-格雷瓜爾（Olivia Grégoire）曾表示，與法蘭西不屈服黨達成協議 "不在計畫之內"。

馬克龍試圖將法國立法選舉後的政治局勢納入更寬視野，指出這是許多歐洲國家的共同命運，總統陣營在577個席位中擁有245個席位，比許多其他成員國更接近絕對多數。馬克龍說："法國正處於它在1988年經歷過的議會狀況，幾乎沒有什麼不同，但這首先在歐洲層面上是非常普遍的，"他說，在27個歐盟成員國中，"有20個左右國家 "有聯合政府，"有些有五個、六個、七個聯合夥伴"，還有一些有 "少數派政府"。

馬克龍在周三對法國人的講話中說，他的陣營 "在577名議員中缺少約30名"，但沒有解釋此數字從何而來，而事實上，馬克龍缺少44名議員以達到絕對多數（289）。

法國總統還拒絕了任何關於歐洲因法國的政治局勢變得非常不確定而失去領導地位的想法，稱法國是歐盟的創始國之一和支柱。馬克龍說："我認為歐洲具有領導力，"他甚至說，這種對話和妥協的需要 "加強了 "歐洲。"這只是給了我們更多的工作。